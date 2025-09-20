ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي يبحثان هاتفيا نتائج المؤتمر الدولي لتسوية قضية فلسطين

الرياض في 20 سبتمبر / وام / بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نتائج المؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين الذي تترأسه المملكة مع فرنسا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه تم خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان اليوم من الرئيس ماكرون التنسيق حيال استئناف المؤتمر الدولي لتسوية قضية فلسطين على مستوى القمة بتاريخ 22 سبتمبر 2025، وذلك في إطار دعم الجهود لإنهاء الحرب في غزة وتحقيق السلام، وصولًا لإقامة الدولة الفلسطينية، كما نوه الجانبان باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان نيويورك، الصادر عن المؤتمر، والتصويت عليه بأغلبية كبرى.

وتم خلال الاتصال الإشارة إلى العدد المتزايد من الدول التي أعلنت عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مما يؤكد الإجماع الدولي على الرغبة في المضي قدمًا نحو مستقبل يعمه السلام، ويحصل فيه الشعب الفلسطيني على حقه المشروع بإقامة دولته المستقلة.

