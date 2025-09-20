"تنفيذية الطوارئ والأزمات بالفجيرة" تعقد اجتماعها الثالث لعام 2025

الفجيرة في 20 سبتمبر/ وام / عقدت اللجنة التنفيذية لفريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالفجيرة، برئاسة العميد عبدالرحمن محمد الظنحاني، اجتماعها الدوري الثالث لمتابعة أجندة العمل لعام 2025، بناء على توجيهات سعادة رئيس فريق إدارة الطوارى والأزمات والكوارث لإمارة الفجيرة.

وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المهمة، من أبرزها جاهزية الإمارة واستعداداتها لموسم الأمطار والسيول، إلى جانب استعراض خطة التمارين السنوية والإنجازات التي تحققت في هذا المجال.

كما تم التطرق الاجتماع إلى البروتوكول الإعلامي المحلي المتعلق بمنظومة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وفي ختام الاجتماع، وجه سعادة العميد الظنحاني الجهات المعنية بضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعزيز كفاءة منظومة الطوارئ والأزمات، بما يسهم في حماية الأرواح وصون الممتلكات.