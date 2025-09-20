فوز شباب الأهلي والعين وكلباء في دوري أدنوك للمحترفين

دبي في 20 سبتمبر/ وام / فاز شباب الأهلي على النصر 1-0 اليوم في استاد آل مكتوم بقمة مباريات الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وبهذه النتيجة رفع شباب الأهلي رصيده إلى 10 نقاط في وصافة جدول الترتيب، فيما توقف رصيد النصر عند 7 نقاط.

وبالجولة ذاتها فاز العين على خورفكان 3-0 في استاد هزاع بن زايد.

وبهذه النتيجة رفع العين رصيده إلى 10 نقاط في صدارة جدول الترتيب، وتوقف رصيد خورفكان عند 4 نقاط.

كما فاز كلباء على دبا 2-1 في ملعب دبا، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط، ويبقي دبا بلا رصيد.