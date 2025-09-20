الفائزون في مونديال "المواي تاي": البطولة حققت نجاحاً فنياً وتنظيميا كبيرا

أبوظبي في 20 سبتمبر/ وام / أكد الفائزون بالمراكز الأولى في مونديال "المواي تاي"، للشباب، أن الحدث العالمي الذي استضافته أبوظبي من 12 إلى 19 سبتمبر الحالي، حقق نجاحاً فنياً وتنظيمياً كبيراً، بمشاركة 1200 لاعب ولاعبة من 100 دولة.

وقال عصام أيمن لاعب منتخب الإمارات المتوج بذهبية وزن 57 كجم، إنه حقق الفوز إثر 5 نزالات، لاسيما أن البطولة شهدت مستويات تنافسية، بينما أوضحت زميلته عبلة مرزوق، أنها حصدت ذهبية وزن 75 كجم، وسط منافسة قوية بين لاعبي ولاعبات 100 دولة.

وأشار محمد الشعري لاعب منتخب الإمارات الفائز بذهبية وزن 63.5 كجم، إلى القيمة الكبيرة للبطولة، ومشاركة أفضل اللاعبين عالمياً، كما أشادت اللبنانية جوليا مرون الفائزة ببرونزية الوزن المفتوح، بالتنظيم المميز للبطولة في أبوظبي.

وأثنى الفلسطيني آدم سلوم الفائز ببرونزية وزن 67 كجم، على المنافسات القوية في بطولة العالم، والدافع الكبير للمشاركين لبلوغ منصة التتويج في بطولة عالمية كبيرة.