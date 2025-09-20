ليفربول يفوز على ايفرتون ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي

لندن في 20 سبتمبر/ وام / عزز فريق ليفربول من صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه اليوم على ايفرتون 2-1 في ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة.

وبهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 15 نقطة في الصدارة، وتوقف رصيد ايفرتون عند 7 نقاط بالمركز الثامن.

وبالجولة ذاتها فاز مانشستر يونايتد على تشيلسي 2-1 في ملعب أولد ترافورد، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط، ويتوقف رصيد تشيلسي عند 8 نقاط.

كما شهدت الجولة أيضا فوز كريستال بالاس على وست هام 2-1، وفوز ليدز على وولفرهامبتون 3-1، وتعادل برايتون مع توتنهام 2-2، وتعادل بيرنلي مع نوتينجهام فورست 1-1.