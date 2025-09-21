حمدان بن مبارك يُشيد بجهود حملة "حلم وطن" لمساندة منتخبنا الوطني

دبي في 21 سبتمبر /وام/ أشاد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، بجهود داعمي حملة "حلم وطن" الخاصة بمساندة المنتخب الوطني الذي يستعد للمشاركة في ملحق التصفيات الآسيوية المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وثمّن معاليه دور الرعاة والجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركاء والأندية ووسائل الإعلام والجمهور، مؤكداً أن هذا التلاحم مهم جداً في المرحلة الحالية، لأن المنتخب يحتاج إلى جهود الجميع قبل وخلال مباريات الملحق التي تقام في الدوحة الشهر المقبل.

وقال معاليه: "نحن على ثقة أن مؤسسات القطاعين العام والخاص ستؤدي دورها بأفضل صورة في هذه الحملة، وستكون خير سند لمنتخبنا الوطني في مشواره المتبقي في التصفيات، كما أن عشّاق الكرة الإماراتية سيؤدون واجباتهم بالصورة التي تخدم الأبيض في رحلة التصفيات، وسيكونون خير محفز".

وتقدم معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، بالشكر الجزيل للجهات التي لبّت دعوة اتحاد الكرة للمشاركة هذه الحملة، مشيراً إلى أن أسرة كرة القدم الإماراتية تكبر يوما بعد يوم بسبب هذا التعاضد الواضح والتعاون الذي لا حدود له.