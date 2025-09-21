معرض "رؤية 2025" يطلق منصات "بود" لدعم توطين الوظائف

دبي في 21 سبتمبر/ وام / ينطلق معرض "رؤية – معرض الإمارات للوظائف 2025" في مركز دبي التجاري العالمي من 23 إلى 25 سبتمبر، بمشاركة واسعة تضم أكثر من 180 جهة وطنية وعالمية، بهدف تعزيز مستهدفات التوطين في القطاعات الحيوية.

ويشهد المعرض هذا العام إطلاق 14 منصة "بود" مبتكرة، تم تصميمها لتمكين الكفاءات الإماراتية من التواصل المباشر والفعال مع مسؤولي التوظيف في قطاعات الهندسة، والرعاية الصحية، والتعليم، والتأمين، والخدمات الرقمية.

وتبرز في نسخة هذا العام مشاركة أولى لمؤسسات كبرى مثل شركة الإمارات لتموين الطائرات، وشركة الدار العقارية، ومجموعة الطاير، ودبي الصحية، وشركة أديداس، كما تشارك جهات رائدة أخرى من بينها "AI 71"، و"ليفا للتأمين"، و"خانصاحب للهندسة المدنية"، و"ميونيخ ري"، و"تعليم"، و"ميدنت جلوبال للرعاية الصحية".

وفي هذا السياق، أكد مشعل المرزوقي نائب الرئيس لشؤون الكفاءات الوطنية والعلاقات الحكومية في "الإمارات لتموين الطائرات"، أن مشاركة الشركة تهدف إلى تسليط الضوء على برامجها التدريبية والفرص المهنية المتاحة للخريجين، مشيرا إلى التزامها بدعم الكفاءات الوطنية وتحقيق معدلات احتفاظ مرتفعة بالموظفين.

ومن المتوقع أن يستقطب المعرض آلاف الطلاب والخريجين والمهنيين الإماراتيين، مع تنظيم ورش عمل متخصصة، وجلسات حوارية، ومسابقات تفاعلية، فيما يسهم إدراج منصات "بود" في توسيع آفاق المعرض وترسيخ دوره كمنصة رئيسية لدعم مستهدفات التوطين، بما يشمل رفع نسبة مشاركة المواطنين في القطاع الخاص إلى 8% بنهاية عام 2025.

ويحظى المعرض برعاية عدد من المؤسسات الوطنية، من أبرزها شركة موانئ دبي العالمية كراع بلاتيني، ومصرف أبوظبي الإسلامي كراع ذهبي، وشركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك) كراع فضي، تأكيداً على مكانته كحدث وطني رائد لدعم الكفاءات الإماراتية وتعزيز جاهزيتها للمستقبل.