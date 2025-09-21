"دوائر النور" يضيء جماليات الخط العربي في مكتبة محمد بن راشد حتى 30 سبتمبر

دبي في 21 سبتمبر/ وام / افتتحت مكتبة محمد بن راشد معرض “دوائر النور” الذي يحتفي بروائع الخط العربي المعاصر ويبرز جمالياته باعتباره أحد أبرز الفنون الإسلامية وأكثرها ارتباطًا بالهوية الثقافية العربية، من خلال عرض مجموعة من اللوحات الخطية الاستثنائية للفنان والخطاط تاج السر حسن، أحد أبرز رواد الخط العربي في العالم العربي، حيث يستمر المعرض حتى 30 سبتمبر الحالي في معرض الخور بالمكتبة.

وأكد معالي محمد أحمد المر رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم أن المعرض يمثل خطوة مهمة نحو إبراز مكانة الخط العربي كأحد ركائز التراث الثقافي العربي والإسلامي، ويجسد التزام المؤسسة بتوفير بيئة ملهمة تحتفي بالإبداع وتسلط الضوء على دوره كجسر للتواصل الحضاري بين الشرق والغرب، مشيرًا إلى أن المعرض يشكّل منصة لإلهام الأجيال الجديدة من الفنانين والخطاطين والمبدعين وتشجيعهم على استكشاف آفاق جديدة لهذا الفن.

ويقدم المعرض تجربة بصرية غنية عبر عرض 26 لوحة فنية تحتفي بعالم الحروف وتمزج بين الأصالة وروح التجديد، تتنوع بين التكوينات الدائرية المبتكرة والأشكال الهندسية المتجددة مثل المربعات والمثلثات، إلى جانب لوحات مفتوحة تنبض بالحركة والحياة، وتبرز خطوطًا متنوعة مثل الثلث الجلي والديواني الجلي والنسخ والكوفي بأسلوب الفنان.

ويضم المعرض لوحات لآيات قرآنية وأحاديث نبوية وأعمالًا تجسد قيمًا إنسانية سامية وأخرى مستوحاة من أقوال المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”، بما يعكس عمق الرسالة الروحانية والثقافية للخط العربي.

ويشكل معرض “دوائر النور” محطة ملهمة لعشاق الخط العربي والفنون البصرية وفرصة لاكتشاف تجربة فنية تنبض بالهوية والإبداع، فيما تواصل مكتبة محمد بن راشد دورها الرائد في الحفاظ على الثقافة العربية ودعم المواهب وتعزيز اللغة العربية في مختلف مجالات الأدب والمعرفة والفنون.