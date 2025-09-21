مالية دبي.. تخريج 215 من منتسبي برامج الشهادات المهنية ضمن مبادرة "ماليون"

دبي في 21 سبتمبر/ وام / أعلنت مالية دبي اليوم عن تخريج 215 من منتسبي برامج الشهادات المهنية التي تنفذها ضمن مبادرة "ماليون" التي تهدف إلى تطوير الكفاءات المالية الحكومية وتمكين الموظفين من اكتساب المهارات والمعارف المتخصصة وفق أفضل الممارسات العالمية.

وضمّت الدفعة الجديدة من الخريجين نخبة من الكوادر المالية الحكومية التي اجتازت ثلاثة برامج متخصصة بنجاح، هي برنامج "شهادة الإدارة في المالية العامة" الذي تخرج فيه 81 موظفًا من 31 جهة حكومية، وبرنامج "شهادة المشتريات المستدامة" الذي تخرج فيه 74 موظفًا من 28 جهة، فيما احتفى برنامج "الشهادة المهنية الضريبية" بتخريج 60 موظفًا من 28 جهة حكومية.

وبلغ معدل الرضا عن البرامج الثلاث بين المنتسبين 95%، فيما تجاوز معدل النجاح فيها 98%.

وأشاد معالي عبدالله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي بمبادرة "ماليون" التي تترجم رؤية القيادة الرشيدة نحو تمكين كفاءات وطنية بمهارات متقدمة ونوعية تمكنها من قيادة مختلف القطاعات الحيوية بجدارة وتميّز واقتدار، مؤكداً أن نتائج المبادرة منذ انطلاقتها في عام 2012، تجسد الحرص على الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز إمكاناتهم في التخصصات المالية والمجالات المرتبطة بها كالتكنولوجيا المالية بما يواكب متطلبات المستقبل ويخدم أهداف الاستدامة المالية.

وأشاد معاليه بجهود دائرة المالية وتعاون الجهات الحكومية التي حرصت على بناء وتطوير قدرات كوادرها من خلال المشاركة في هذه البرامج التخصصية المرموقة.

من جانبه، أشار معالي عبدالرحمن آل صالح، المدير العام لمالية دبي ، إلى أن المبادرة "كانت ولا تزال، مبادرةً متفرّدة شهدت قفزات نوعية متتالية، وأدت دورًا محوريًا في صياغة منظومة التطوير والتأهيل للموظفين الماليين في الجهات الحكومية بدبي.

وأكد أنها أسهمت من خلال برامجها المتخصصة، في الإنجازات الريادية التي حققتها حكومة دبي على مدى السنوات الماضية في ميدان الإدارة الرشيدة للمال العام.

وأوضح أن مبادرة "ماليون" تدرجت من برامج للاحتياجات التدريبية، وصولًا إلى دبلومات مهنية تخصصية في المحاسبة الحكومية، وإدارة المال العام، والمشتريات الحكومية، والمشاريع، لتنتقل أخيرًا إلى برامج الشهادات المهنية التخصصية، بالتعاون مع شركاء دوليين، بهدف ترسيخ ثقافة الاستدامة المالية.

وأكد عارف عبدالرحمن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في مالية دبي، التزام الدائرة الراسخ بمواصلة مسيرة "ماليون" في تقديم برامج نوعية تسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزًا عالميًا للابتكار والتميز في الإدارة المالية الحكومية.