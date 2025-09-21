"صاغة الإمارات " منصة تبرز الهوية الفنية للمجوهرات الإماراتية على الساحة العالمية

الشارقة في 21 سبتمبر/ وام / شهدت منصة "صاغة الإمارات" إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة الشارقة لتمكين رواد الأعمال الإماراتيين وتعزيز حضورهم في قطاع الذهب والمجوهرات منذ انطلاقها إقبالًا لافتًا من قبل المصممين الإماراتيين حيث بلغ عدد منتسبيها 400 مصمم من مختلف إمارات الدولة ما يعكس تنامي الاهتمام المحلي بهذه الحرفة الفنية والإمكانات الإبداعية الكبيرة التي يتمتع بها المصممون الإماراتيون.

وتستعد المنصة للمشاركة في فعاليات النسخة الـ 56 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات 2025 الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة الشارقة خلال الفترة من 24 إلى 28 سبتمبر الحالي.

ويقدّم المشاركون في المنصة سنوياً عرضاً مبهر لأحدث مجموعاتهم المبتكرة من المجوهرات الذهبية والألماسية والتصاميم الفريدة التي يغلب عليها الطابع التراثي والتي تحمل كل منها بصمته الخاصة بأشكال فريدة وألوان بديعة مقدمين أعلى مستويات البراعة والإبداع الفني في تصاميم الذهب والمجوهرات التي تعكس حرفية صانعيها الموروثة من الآباء والأجداد.

وتحرص غرفة الشارقة على تعزيز حضور منصة "صاغة الإمارات" في الأسواق العالمية من خلال دعم مشاركاتهم في الفعاليات والمعارض الدولية المتخصصة في تصميم وصناعة المجوهرات ومن أبرزها معرض الحرف الدولي في فلورنسا بإيطاليا ومعرض طوكيو الدولي للمجوهرات في اليابان حيث ساهمت هذه المشاركات في إبراز الهوية الفنية للمجوهرات الإماراتية على الساحة العالمية والاطلاع على الخبرات والتجارب العالمية وتعريف الجمهور الدولي بالإبداعات المحلية وجودة وحرفية المصممين الإماراتيين والمشغولات الذهبية التي يقدمونها والتي تجمع بين الروح المعاصرة والتقليدية المأخوذة من التراث الإماراتي والأصالة العربية.

وقال سعادة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” إن المنصة أثبتت قدرتها على أن تكون حاضنة للمواهب الإماراتية ورافدًا حيويًا لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والإبداع لافتا إلى أن دعم "صاغة الإمارات" يعد جزءا من إستراتيجية الغرفة الرامية إلى تعزيز ريادة الأعمال وتطوير الصناعات الإبداعية لا سيما في مجال تصميم وصناعة المجوهرات.

وأكد حرص الغرفة على حضور العلامات التجارية الإماراتية على خارطة الاقتصاد الإبداعي العالمي وذلك من خلال دعمها للمشاريع الوطنية الإبداعية عبر مجموعة من المبادرات التي تحتضن أصحاب المواهب ليس فقط في مجال تصميم المجوهرات بل في قطاعات اقتصادية وتجارية أخرى مثل منصة "الإماراتيين للعود والعطور" التي تشهد أيضاً نجاحًا متناميًا وتفاعلًا كبيرا.

وأضاف: نسعى من خلال هذه الجهود إلى توفير بيئة داعمة تحفّز الابتكار وتفتح للمبدعين أبواب الأسواق الإقليمية والعالمية.

من جانبها قالت منى سلطان السويدي مديرة المكتب التنفيذي لرئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة مسؤولة منصة "صاغة الإمارات" لـ"وام" إن المنصة تهدف إلى تمكين المصممين الإماراتيين الطموحين في قطاع الذهب والمجوهرات وتحويل شغفهم إلى مشاريع تجارية مستدامة من خلال الدعم المتكامل عبر الورش التخصصية لرواد المعارض وبرامج التدريب، والاستشارات إلى جانب تنظيم زيارات خارجية إلى المعارض العالمية المتخصصة لتأهيل المنتسبين للمنصة وعرض التصاميم الإماراتية التراثية.

وأضافت : نجح العديد من المشاركين في بناء علامات تجارية خاصة بهم وتعبّر عن رؤيتهم الفنية المستوحاة من التراث والثقافة الإماراتية مشيرة إلى أن منصة "صاغة الإمارات" تقدم خلال مشاركتها بمعرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات عرضا متميزا لأرقى تصاميم الذهب والمجوهرات لرواد الأعمال الإماراتيين المهتمين بمجال صناعة الذهب والمجوهرات.

وشهد معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات خلال دوراته السابقة العديد من قصص النجاح لمصممين إماراتيين شباب شاركوا لأول مرة ضمن منصة "صاغة الإمارات" حيث تميزت تصاميمهم بعنصر التجديد والابتكار ما جعلها تحظى بإقبال لافت من الزوار لاسيما أنها استوحت عناصرها الجمالية من رموز البيئة المحلية والتراث الثقافي الإماراتي مثل تصميم "مصباح زايد"، و"قلادة النخلة" و"زهرة الصحراء" و"الدمعة الإماراتية" المستوحاة من نقشات التلي التقليدي، وجاءت جميعها مصاغة بدقة عالية من الذهب ومرصعة بأحجار كريمة مختارة بعناية لتجسد مزيجًا فريدًا من الأصالة والفخامة.