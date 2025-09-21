الفنون الحية والمدن المستدامة تروي قصة السعودية الحديثة في "إكسبو أوساكا 2025"

أوساكا في 21 سبتمبر/ وام / يجسد جناح المملكة العربية السعودية في "إكسبو أوساكا 2025" منصة ثقافية حيوية تعكس رؤيتها لمستقبل قائم على الإبداع والاستدامة، حيث يواصل جذب الزوار عبر فعاليات فنية مبتكرة تسلط الضوء على ثراء الهوية الوطنية وتنوع التراث السعودي.

ويبرز في مقدمة فعاليات الجناح استوديو الفنون البصرية، الذي يتيح للزوار مشاهدة فنانين سعوديين وهم ينجزون أعمالاً فنية بشكل حي ومباشر، ليتم دمجها لاحقاً في "العرض الليلي المتطور" الذي يقام يوميا، مقدما تجربة فنية متجددة تنبض بالحياة.

إلى جانب ذلك، يأخذ استوديو الموسيقى الثقافية الزوار في رحلة سمعية معاصرة، من خلال عروض حية لأوركسترا سعودية تعيد تقديم الإرث الفني الغني للمملكة بأسلوب حديث يلامس ذائقة الجمهور العالمي.

كما يستعرض قسم "المدن المتطورة" جهود المملكة في ابتكار نماذج عمرانية مستدامة، حيث يأخذ الزوار في رحلة تفاعلية لاستكشاف البيئات المتنوعة التي تشكل أسلوب الحياة في السعودية، ودورها في تعزيز جودة الحياة ومواكبة متطلبات المستقبل.

وبهذا المزيج الثري، يصبح جناح السعودية نافذة ثقافية شاملة يطل منها العالم على قصة المملكة الحديثة، مستكشفا عبر تجاربه الفنية والموسيقية إسهاماتها الحضارية المتجددة ورؤيتها لمستقبل أكثر إشراقا.