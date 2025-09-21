أستراليا تعلن اعترافها بالدولة الفلسطينية تأكيدا على حل الدولتين

كانبرا في 21 سبتمبر/ وام / أعلنت أستراليا اعترافها الرسمي بفلسطين كدولة ذات سيادة، وفقا لما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون الأسترالية.

وصدر الإعلان في بيان مشترك اليوم عن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز ووزيرة الخارجية بيني وونغ.

وأكد البيان أن هذا الاعتراف يأتي انطلاقا من التزام أستراليا الراسخ بحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام، واعترافا بالتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني في دولة خاصة به.

وربط البيان الأسترالي الخطوات الدبلوماسية المستقبلية بمدى تقدم السلطة الفلسطينية في تنفيذ تعهداتها بالإصلاح، والتي تشمل إجراء انتخابات ديمقراطية وإصلاحات في الحوكمة.

كما شدد البيان على أنه يجب ألا يكون لحركة حماس أي دور في فلسطين، مجددا الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن.

- خلا -