بريطانيا تعترف رسميا بدولة فلسطين

لندن في 21 سبتمبر / وام / أعلن كير ستارمر، رئيس الوزراء البريطاني، في بيان مصور، اعتراف المملكة المتحدة رسميا بدولة فلسطين، وذلك بحسب ما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وقال ستارمر في إعلانه إن هذه الخطوة تأتي لإحياء أمل السلام وحل الدولتين، مشيرا إلى أن اللحظة قد حانت لاتخاذ هذا القرار من أجل تحقيق رؤية تقوم على وجود إسرائيل آمنة إلى جانب دولة فلسطينية قابلة للحياة.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاعتراف ليس مكافأة لحماس، مشددا على أنه لا يمكن أن يكون لحماس أي دور في مستقبل فلسطين، سواء في الحكومة أو الأمن.

وفي ختام بيانه، جدد ستارمر دعوته للإفراج الفوري عن الرهائن المحتجزين لدى حماس، مؤكدا أن العودة إلى مسار حل الدولتين هي أفضل أمل للسلام والأمن لجميع الأطراف.

- خلا -