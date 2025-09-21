ورش متخصصة لجامعة الإمارات في جناح الدولة بإكسبو أوساكا 2025

أوساكا في 21 سبتمبر/ وام / تعزز جامعة الإمارات العربية المتحدة، من خلال مشاركتها بجناح دولة الإمارات بمعرض “إكسبو أوساكا 2025”، حضورها الدولي كمركز بحثي وأكاديمي رائد يواكب تطلعات الدولة نحو الريادة العالمية في مجالات التعليم والمعرفة والابتكار عبر سلسلة من الورش التفاعلية المبتكرة التي تهدف إلى إثراء تجربة زوار الجناح.

وأكد سعادة الدكتور أحمد الرئيسي، مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة، أن الجامعة سعيدة بمشاركتها في إحدى الفعاليات الرئيسية التي ينظمها جناح دولة الإمارات في إكسبو أوساكا 2025، والتي تركز على تسليط الضوء حول مستقبل شجرة النخيل، أحد الرموز المهمة في تاريخ الدولة.

وأضاف أن مشاركة الجامعة تتضمن سلسلة من الفعاليات والمحاضرات، بدأت اليوم بمحاضرة حول التهجين في شجرة النخيل، تلتها جلسة نقاشية عن الفوائد الصحية والبيئية للنخيل ودوره في تحقيق الاستدامة واستخدامه كمصدر للطاقة البديلة.

وأشار إلى أن الجامعة تضم أكثر من 35 باحثاً من مختلف الكليات، بما في ذلك كلية الزراعة والطب البيطري، وكلية الهندسة، وكلية العلوم، وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، يعملون على معالجة عدد من القضايا المهمة المتعلقة بالنخيل.

وأوضح سعادته أن الجلسات ستستمر اليوم وغداً، بما في ذلك فقرة حول المركبات الحيوية في شجرة النخيل، قبل أن تختتم الفعاليات بإطلاق مجلد أبحاث النخيل لجامعة الإمارات، الذي يستعرض أبرز الأبحاث العلمية للباحثين والطلبة، ويسلط الضوء على جهود الجامعة في دعم التزام الدولة بالريادة في مجال النخيل والاستفادة من مخلفات النخيل لتحقيق الاستدامة، بما يخدم المجتمع العلمي والعالمي.