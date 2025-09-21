مقابلات "شاعر المليون" تنطلق غداً في أبوظبي

أبوظبي في 21 سبتمبر/ وام / تنطلق غداً في أبوظبي، الجولة الختامية من مقابلات الشعراء المتقدمين لبرنامج شاعر المليون في موسمه الثاني عشر، والتي تستمر على مدار ثلاثة أيام في أبوظبي.

وبهذا يسدل الستار على جولات موسم البرنامج الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث تحت شعار “قصيدنا واحد”، لتبدأ بعدها مرحلة الاستعداد لمقابلة شعراء قائمة المئة واختبارهم قبل اختيار قائمة الثمانية والأربعين منهم المشاركين في المنافسات النهائية.

وتشهد الجولة إقبالاً واسعاً من شعراء دولة الإمارات والعديد من الدول الخليجية والعربية، اغتناماً للفرصة الأخيرة في مشوار التنافس والتأهل إلى أكبر وأضخم مسابقة في تاريخ الشعر النبطي.

وأثبتت جولة أبوظبي عبر المواسم الماضية حضورها المميز، حيث قدمت أسماء لامعة تركت بصمات قوية، وسجل الشعراء الإماراتيون حضوراً بارزاً ببلوغ 60 شاعراً الحلقات المباشرة، تأهل منهم 11 شاعراً – بينهم شاعرتان – إلى المرحلة النهائية، فيما فاز أربعة شعراء بالبيرق في مواسم سابقة.

وانطلقت رحلة التنافس نحو الظفر ببيرق شاعر المليون في الموسم الجديد في أغسطس الماضي من الرياض، مروراً بـالكويت وعمّان ومسقط، قبل أن تختتم محطاتها في أبوظبي.

وتميزت الجولات بظهور مواهب شعرية نوعية قدمت نصوصاً قوية ومتنوعة عكست المستوى الرفيع للشعراء الساعين لاعتلاء منصة التتويج.

ويواصل برنامج شاعر المليون أداء رسالته في صون الموروث الثقافي، واكتشاف الطاقات الشعرية المبدعة.