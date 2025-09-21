الإمارات توقع مذكرتي تفاهم مع سيشيل وأوغندا في مجالات التدقيق والرقابة

أبوظبي في 21 سبتمبر/ وام / وقّع جهاز الإمارات للمحاسبة مذكرتي تفاهم اليوم، الأولى مع مكتب المدقق العام في جمهورية سيشيل، والثانية مع ديوان المدقق العام في جمهورية أوغندا.

وبحسب بيان صحفي صادر اليوم، تهدف المذكرتان إلى تعزيز تبادل الخبرات المؤسسية والمعرفة الفنية في مجالات التدقيق والرقابة، وتطوير القدرات الوطنية، ودعم مساعي التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال ترسيخ أنظمة رقابية أكثر كفاءة وفاعلية.

جاء التوقيع خلال زيارتين رسميين متزامنتين لوفدي سيشيل وأوغندا إلى أبوظبي، حيث تم توقيع الاتفاقيتين في مقر جهاز الإمارات للمحاسبة.

حضر مراسم التوقيع معالي حميد عبيد أبوشِبص، رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، ومعالي غلمين هيماس، المدقق العام في جمهورية سيشيل، ومعالي إدوارد أكول، المدقق العام في جمهورية أوغندا.

وتؤكد مذكرتا التفاهم التزام جهاز الإمارات للمحاسبة بتوسيع شراكاته الدولية، وتطوير المنظومة الرقابية لمواكبة التحديات العالمية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد العامة وفق أفضل الممارسات الدولية.