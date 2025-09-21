أكرم سكيك يتصدر "فئة الكبار" في بطولة الجولف الأولى بأبوظبي

أبوظبي في 21 سبتمبر / وام / أسفرت نتائج البطولة الشهرية الأولى للجولف في موسم 2025 - 2026، عن فوز أكرم سكيك بلقب فئة الكبار، وزايد علي وسيف ثابت بفئتي الناشئين والمختلط.

وأقيمت فعاليات البطولة للمواطنين أمس بمشاركة 60 لاعباً ولاعبة من مختلف الفئات العمرية، في نادي السعديات للجولف بأبوظبي.

وحقق اللاعب أكرم سكيك اللقب مسجلا 39 نقطة، وجاء ثانياً حسن القمزي برصيد 35 نقطة، بينما حصد اللاعب سيف ثابت الصدارة مسجلاً 40 نقطة، وتفوق على صاحبي المركز الثاني والثالث على التوالي محمد الزعابي وأحمد الشويهي، برصيد 36 نقطة لكل منهما.

وتمكن اللاعب زايد علي من تحقيق أعلى رصيد في البطولة مسجلاً 50 نقطة في فئة الناشئين، وجاء ثانيا مهدي الحاج عبد الله برصيد 37 نقطة، بينما توج بفئة الزوجي سالم محمد المنصوري، وزايد علي برصيد51 نقطة، وجاء وصيفاً أكرم سكيك ومحمد الزعابي برصيد 47 نقطة.

واعتلى زايد علي "بطل الناشئين" صدارة الترتيب العام برصيد 50 نقطة، وجاء ثانياً سيف ثابت محققا 40 نقطة، كما شهدت البطولة أيضا فعالية خاصة للرجال الأقرب للحفرة 12، وفاز بها حمدان بن دسمال، بينما حصدت علياء القبيسي لقب فئة السيدات للحفرة 4.

وأكد اللواء (م) عبدالله السيد الهاشمي، رئيس الاتحاد، أن البداية القوية تعزز نجاح الموسم، بدعم كل الفئات، من الرجال والمخضرمين والناشئين والبراعم، لاسيما أن البطولة منصة مثالية لتقييم الأداء، وتقديم الفرص لتطوير اللاعبين الشباب، ضمن إستراتيجية الاتحاد طويلة الأمد، لبناء جيل واعد من الأبطال، مشيدا في الوقت نفسه باستضافة إدارة نادي السعديات للحدث، وجهود الأندية في دعم الفعاليات الرسمية.