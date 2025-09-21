راشد بن دلموك: إنجاز مونديال القدرة يرسخ مكانة فرسان الإمارات عالمياً

بوفتيا – رومانيا في 21 سبتمبر /وام/ أقيمت اليوم مراسم تتويج فرسان الإمارات في ختام بطولة العالم للشباب والناشئين للقدرة 2025، بعد الإنجاز الكبير الذي حققه الفريق بالحفاظ على لقب الفردي للمرة الخامسة على التوالي، بواسطة الفارس راشد محمد عتيق المهيري بطل مونديال القدرة، الذي استضافته مدينة بوفتيا في رومانيا بمشاركة 28 دولة.

وشهدت مراسم التتويج، حضور خليفة بن عبود الفلاسي عضو مجلس إدارة نادي دبي للفروسية، وأحمد راشد الكعبي المدير العام بالإنابة للنادي، ومحمد الحضرمي مدير الفعاليات بقرية الإمارات العالمية للقدرة، إلى جانب عدد من الشخصيات الرياضية ومسؤولي الاتحاد الدولي للفروسية.

وتسلم راشد المهيري الميدالية الذهبية وكأس المركز الأول بعد فوزه باللقب على صهوة "شارديل جايجر"، فيما نال البحريني سعود مبارك الميدالية الفضية، ومواطنه عيسى العنزي الميدالية البرونزية، في حين حصد المنتخب الفرنسي ذهبية الفرق، وجاء المنتخب الإسباني ثانياً والإيطالي ثالثاً.

وأكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية، أن هذا الإنجاز العالمي يعكس ريادة فرسان الإمارات في المحافل الدولية، موجهاً الشكر إلى القيادة الرشيدة على دعمها الكبير لأبناء الوطن، والذي كان له الدور الحاسم في تحقيق الإنجازات المتواصلة في رياضة الآباء والأجداد.

وأوضح خليفة بن عبود الفلاسي عضو مجلس إدارة نادي دبي للفروسية أن التتويج باللقب يعكس الدعم اللامحدود الذي تحظى به رياضة الفروسية وسباقات القدرة من القيادة الرشيدة، مشيداً بالعمل الجماعي وروح الفريق التي مكنت فرسان الإمارات من اعتلاء منصات التتويج العالمية.

وأعرب أحمد راشد الكعبي المدير العام بالإنابة لنادي دبي للفروسية، عن اعتزازه بتألق الفارس راشد المهيري والمحافظة على لقب المونديال رغم قوة المنافسة حتى الأمتار الأخيرة، مؤكداً أن فرسان الإمارات أثبتوا جاهزيتهم العالية بعد فترة طويلة من التحضيرات، ليواصلوا الهيمنة على البطولات العالمية، بعد التتويج أيضاً بلقب بطولة العالم للخيول الصغيرة بعمر 8 سنوات في فرنسا الشهر الماضي.

وأهدى البطل راشد المهيري هذا الإنجاز إلى القيادة الرشيدة، معبّراً عن فخره بإحراز لقب المونديال للمرة الأولى في ثالث مشاركة عالمية له، والأخيرة على مستوى الشباب والناشئين، مؤكداً أن هذا التتويج سيكون دافعاً كبيراً له قبل الانتقال إلى مرحلة المنافسة على ألقاب بطولات العالم للكبار، موجهاً شكره إلى زملائه الفرسان والمدربين والطاقم الفني والإداري لبعثة المنتخب.

