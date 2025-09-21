44 مليون درهم القيمة الإجمالية لتمويلات مشاريع المواطنين المقدمة من "رواد"

أبوظبي في 21 سبتمبر/ وام / أكدت فاطمة حسن العلي، مديرة مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "روّاد"، أن المؤسسة تواصل جهودها في تمكين رواد الأعمال ودعم المشاريع الوطنية، مشيرة إلى تحقيق نتائج بارزة على صعيد برامج التمويل والتدريب والاستشارات.

وأضافت في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش الإعلان عن حملة "عاصمة رواد الأعمال في العالم"، أن برنامج التمويل في المؤسسة، موّل حتى تاريخه عدداً كبيراً من مشاريع المواطنين بقيمة إجمالية بلغت نحو 44 مليون درهم، ما يعكس الدور الحيوي للمؤسسة في تعزيز بيئة الأعمال بإمارة الشارقة.

وأوضحت بأن منذ تأسيس المؤسسة في عام 2005، تم تدريب أكثر من 10 آلاف رائد ورائدة أعمال، مشيرة إلى تجاوز عدد الأعضاء الفاعلين ضمن برنامج العضوية ليصل إلى أكثر من 1500 عضو، بما يوفر شبكة دعم متكاملة لرواد الأعمال.

وأضافت أن المؤسسة قدمت حتى الآن أكثر من ألف استشارة متخصصة شملت الجوانب القانونية والفنية والإدارية، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية متنوعة، حيث تشمل البرامج دورات قصيرة، بالإضافة إلى برامج نوعية متخصصة مثل الدبلومات المهنية في ريادة الأعمال وصناعة رواد الأعمال.

ولفتت العلي إلى أن المؤسسة توفر أيضاً برامج التمويل المباشر والتمويل بالتعاون مع المصارف، فضلاً عن حزم من الإعفاءات من الرسوم الحكومية، إضافة إلى برنامج المشتريات الحكومية على المستويين المحلي والاتحادي، بما يضمن استمرارية المشاريع في سوق العمل.

وأكدت أن جميع مؤشرات الأداء خلال العام 2024 جاءت متجاوزة للمستهدفات، معربة عن تطلعهم من خلال الحملة الوطنية "عاصمة رواد الأعمال في العالم"، إلى مضاعفة النتائج للفترة المقبلة، مؤكدة على أن الحملة ستسهم في توفير مزيد من الدعم والتسهيلات لرواد الأعمال.