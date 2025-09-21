فوز عجمان والوصل في دوري أدنوك للمحترفين

الشارقة في 21 سبتمبر/ وام/ فاز عجمان على الشارقة 1-0 اليوم، في ملعب الشارقة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري ادنوك للمحترفين لكرة القدم.

وبهذه النتيجة رفع عجمان رصيده إلى 6 نقاط، وتوقف رصيد الشارقة عند 4 نقاط.

وبالجولة ذاتها فاز الوصل على البطائح 1-0 في استاد خالد بن محمد.

وبهذه النتيجة رفع الوصل رصيده إلى 7 نقاط، توقف رصيد البطائح عند 3 نقاط.