"هياف" يحصد لقب الجولة الثانية للشواحيف التراثية

رأس الخيمة في 22 سبتمبر /وام/ أحرز القارب "هياف" بقيادة النوخذة محمد سهيل، ومساعده أحمد خميس، عصر أمس، لقب الجولة الثانية من بطولة الإمارات للشواحيف التراثية، التي أقيمت في رأس الخيمة.

وأقيم السباق على مدار يومين، بتنظيم مشترك من نادي الشارقة الدولي ونادي رأس الخيمة الدولي للرياضات البحرية، تحت إشراف اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، وبرعاية إستراتيجية من مجموعة "ماج القابضة".

وعلى مدار عشر دورات تنافسية ، قدم "هياف" أداءً قاده إلى الصدارة، بزمن قدره 32 دقيقة، متقدما على القارب "المشخص 20"، بينما جاء ثالثاً القارب الكويتي “رهيب 11”.

وأكد النوخذة محمد سهيل، أن نجاح السباق يؤكد أهمية هذه الفعاليات التراثية، بما يرسخ مكانة الحدث، كجسر يعمق ارتباط الماضي بالمستقبل، ويشجع الشباب على المشاركة في فعالياته.