سلطان بن أحمد القاسمي يشهد توقيع صفقة استحواذ "أرادَ" على "ريجال" الإنجليزية

الشارقة في 22 سبتمبر /وام/ شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس إدارة شركة أرادَ، في العاصمة البريطانية لندن، توقيع صفقة استحواذ "أرادَ" على 75% من شركة "ريجال" الإنجليزية وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري بقطاع المشاريع الإسكانية متعددة الاستعمالات.

ويمثل الاستحواذ أول دخول لـ"أرادَ" إلى سوق المملكة المتحدة وتوسعها الدولي الثاني، بما يتماشى مع إستراتيجيتها الطموحة للنمو وتنويع محفظة أعمالها على الخريطة الجغرافية العالمية، وبعد إثبات حضورها في الإمارات منذ انطلاق أعمالها في عام 2017 والتوسع نحو السوق الأسترالية في عام 2024.

ويمنح الاستحواذ على شركة "ريجال" الفرصة لـ"أرادَ" للانطلاق في لندن ويوفر لها منصة لتسليم المشاريع في سوقها.

و تلتزم "أرادَ" في إطار هذه الصفقة، بضخ رأس مال استثماري مبدئي بقيمة 2.5 مليار درهم إماراتي للاستحواذ على شركة "ريجال"، وستتحول إلى "أرادَ لندن"، وسيؤدي هذا الاستحواذ على المطور الإنجليزي، الذي يتمتع بسجل حافل يصل إلى 30 عاماً، إلى تسريع عملية تسليم محفظته السكنية الحالية التي تتضمن 10 آلاف وحدة عبر 11 مشروع، مع طموحاتٍ لمضاعفة هذا العدد بأكثر من ثلاث مرات على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة.

وقال سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي: “تعد لندن إحدى المدن الرائدة على مستوى العالم، ويمثل توسعنا في هذا السوق خطوة إستراتيجية في "أرادَ" نظراً للطلب الكبير على القطاع السكني، ويعد هذا الاستثمار فرصة مهمة للإسهام في تسريع عملية تسليم الأصول السكنية الجديدة في لندن بما يتماشى مع إستراتيجيتنا طويلة الأجل لتنفيذ مشاريع عالية الجودة تمكن الناس من عيش حياة أكثر صحة ورفاهية".

وأطلقت "أرادَ" على مدار ثمانية أعوام من تاريخها، 10 مشاريع ناجحة في جميع أنحاء الإمارات، بما في ذلك مشروع الجادة، أحد أكبر المشاريع العملاقة متعددة الاستعمالات في الدولة، وثلاث مراحل من مجتمع مَسار الأخضر الذي حقق مبيعات قياسية، و"أرماني بيتش رزيدنسز" في نخلة جميرا.

وفي استراليا، أصبحت الشركة أحد أكبر المطورين بعد تصميم تسعة مشاريع مرتقبة وبإجمالي 5 آلاف وحدة سكنية في "نيو ساوث ويلز".

وتبلغ قيمة مشاريع "أرادَ" في كل من الإمارات وأستراليا أكثر من 95 مليار درهم إماراتي، وتضم أكثر من 42 ألف وحدة، حيث تم تسليم أكثر من 10 آلاف وحدة منها.

وحصلت أرادَ سابقاً على تصنيف ائتماني بدرجة (B1) و(B+) من مؤسستي موديز وفيتش العالميتين على التوالي، حيث ستستفيد سوق العقارات في لندن من القوة المالية وخبرات التطوير الواسعة لدى الشركة، إلى جانب رؤيتها طويلة الأجل لتشييد مساحات وتجارب مثرية تعزز المجتمعات المحلية وترتقي بالمشاهد الطبيعية الحضرية.

ويضيف هذا الاستحواذ عدداً من المزايا التنافسية الأخرى، بما في ذلك الجمع بين المهارات والخبرات المكتسبة لدى الشركتين في تطوير مشاريع سكنية عالية الجودة ذات مرافق خدمية استثنائية، إضافة إلى سجل "أرادَ" الحافل في طرح مخططات رئيسية متكاملة متعددة الاستعمالات وعلى نطاقٍ واسع. ويمثل هذا الاستحواذ كذلك صفقة تشاركية، ما يخلق فرصاً جديدة لبيع الوحدات السكنية عبر منصات المبيعات الرائدة في كلا الشركتين.

وقامت "ريجال" منذ إنشائها ببناء أكثر من 4 آلاف وحدة سكنية ومليون قدم مربع من المساحات التجارية، مدعومة بنموذج أعمال متكامل يمتد على مدى دورة حياة الأصول التي طرحتها ابتداءً من جمع الأراضي، وعملية التخطيط، وإشراك أصحاب المصلحة، والبناء، وصولاً إلى المبيعات والتسويق وخدمة العملاء وإدارة الأصول.

وتشمل مشاريع "ريجال" قيد الإنشاء "فولتون آند فيفث" في ويمبلي، وهو مشروع سكني متعدد الاستعمالات يتألف من 876 منزلاً، 40% منها ستكون ميسورة التكلفة، ويعد المخطط أيضا موطناً لأكاديمية ريجال الثانية، والتي توفر التدريب على مهارات البناء ومسارات التوظيف للمجتمع العسكري والسكان المحليين في المنطقة، وقد عملت شركة الخدمات المالية المعروفة "روتشيلد آند كو" بصفتها المستشار المالي والإستراتيجي الوحيد لشركة "ريجال".