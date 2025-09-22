برعاية منصور بن زايد.. منافسات قوية في الجولة الثامنة لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية بالأرجنتين

قرطبة (الأرجنتين) في 22 سبتمبر /وام/ احتضن نادي الفروسية بمدينة قرطبة بالأرجنتين، أمس فعاليات الجولة الثامنة من النسخة الثانية لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية، وسط مشاركة واسعة من الملاك والمربين.

وأقيمت الفعاليات برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، ومتابعة معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، رئيس لجنة الكأس.

وأسفرت النتائج النهائية للمنافسات عن فوز "بي بي ماغنوليا" لجاستون لابادي، باللقب الذهبي للمهرات عمر سنة، وفازت "اتش سي اي ماغرفينا" لجيرمان باليريمو، بلقب المهرات عمر 2 و3 سنوات، وحصدت "اتش دي جيه اسمرالدا" لباتريسيو اليخاندرو كاسو، اللقب الذهبي للأفراس.

ونال " اتش ال سي فيرموت" لباليستر كونسيجناتاريو، اللقب الذهبي للأمهار عمر سنة، وأحرز "اتش دي جيه تورنادو" لجورج البيرتو، اللقب الذهبي للأمهار عمر 2 و3 سنوات، فيما توشح "اتش سي اي دون ستارلو" لجيرمان باليريمو، باللقب الذهبي للفحول.

شهد الفعاليات وتوج الفائزين سعادة سعيد عبدالله القمزي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الأرجنتين، بحضور السيد عيضة المنهالي، من جمعية الإمارات للخيول العربية، وعدد من المسؤولين والملاك والمربين.

وذكر البيان الصادر اليوم عن جمعية الإمارات للخيول العربية، أن البطولة شهدت مشاركة 27 خيلاً تعود لعدد من الملاك والمربين من الأرجنتين، وتضمنت الأشواط التأهيلية لفئات المهرات والأمهار بعمر سنة، وسنتين، وثلاث سنوات، إلى جانب فئتي الأفراس والفحول، قبل أن تختتم بالبطولات النهائية التي أسفرت عن تتويج عدد من الخيول الفائزة بالألقاب الذهبية.

وجاءت الجولة الثامنة لكأس الامارات العالمي للخيول العربية لتؤكد الزخم المتنامي للبطولة على الساحة الدولية، باعتبارها محطة بارزة في قارة أميركا الجنوبية، ومناسبة تجمع نخبة الملاك والمربين وعشاق الخيل العربية من أنحاء العالم المختلفة.

ويعد نادي قرطبة للفروسية، الذي تأسس عام 1887، من أعرق المراكز الرياضية والاجتماعية في الأرجنتين، وأحد أبرز معاقل الفروسية، حيث ارتبط منذ نشأته بتنظيم سباقات الخيل وتطوير السلالات، واحتضن بطولات بارزة رسّخت مكانة قرطبة على خريطة الفروسية.

وتتضمن النسخة الثانية من كأس الإمارات العالمي، 10 جولات في قارات العالم المختلفة، بعد النجاح الذي حققته النسخة الأولى، بما يعكس حرص دولة الإمارات على دعم ملاك ومربي الخيل العربية، وإبراز مكانتها عالمياً، وصون الإرث الثقافي العربي الأصيل.