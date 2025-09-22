"العدل" تنظم مؤتمر "دور السلطات المركزية في استرداد الأصول"

أبوظبي في 22 سبتمبر /وام/ انطلقت في مقر وزارة العدل بأبوظبي، فعاليات مؤتمر "دور السلطات المركزية في استرداد الأصول"، بمشاركة وفود رسمية وخبراء من 14 دولة، إلى جانب عدد من المنظمات الدولية المتخصصة.

ورحّب سعادة القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، وكيل وزارة العدل لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية بالإنابة، في كلمته الافتتاحية، بالمشاركين، مؤكدًا أن استرداد الأصول يمثل ركيزة أساسية في الجهود الدولية لمكافحة الفساد وغسل الأموال والجريمة المنظمة، بما في ذلك تهريب المخدرات وتمويل الإرهاب.

وأوضح أن السلطات المركزية تلعب دورًا محوريًا بصفتها الجهة الرسمية للتواصل بين الدول، بما يضمن فعالية التعاون الدولي في هذا المجال.

وأشار إلى أن جهود استرداد الأصول لا تقتصر على تعقب الثروات غير المشروعة ومصادرتها، بل تمتد إلى إعادتها إلى أصحابها الشرعيين وتوظيفها في خدمة التنمية وتعزيز المؤسسات وترسيخ العدالة.

وأضاف البلوشي، أن تطور الجرائم وتوسع نطاقها، لا سيما استخدام الأصول الافتراضية مثل العملات المشفرة والرموز الرقمية، يفرض تحديات جديدة تتطلب أدوات متقدمة وخبرات متخصصة وتعاونًا دوليًا وثيقًا، لافتا إلى أن المؤتمر يمثل منصة لتبادل أفضل الممارسات ومناقشة التحديات المشتركة، واستكشاف فرص جديدة لتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجرائم الاقتصادية وتطوير آليات استرداد الأصول العابرة للحدود، بما يدعم الهدف المشترك في ترسيخ العدالة.

ويستمر المؤتمر حتى 24 سبتمبر الجاري، ويتضمن جدول أعماله جلسات نقاشية وعروضًا تقدمها وفود من الإمارات وفرنسا وبولندا وإسبانيا والمملكة المتحدة وأستراليا، إلى جانب دول أوروبية أخرى مثل هولندا وبلجيكا والدنمارك والنرويج والسويد.

ويشارك في المؤتمر ممثلون عن مكتب الادعاء الأوروبي، ويوروجست، وممثلون عن مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، وعن النيابات الاتحادية والمحلية ووزارة الداخلية ووحدة المعلومات المالية.

ويناقش المشاركون التحول الرقمي في مجال استرداد الأصول، إلى جانب التحديات القانونية والتقنية المرتبطة به.

ويشهد المؤتمر جلسات مفتوحة لتبادل الخبرات، وإطلاق مبادرات رقمية في اليوم الثالث، بالإضافة إلى اجتماعات ثنائية بين الوفود لتعزيز التعاون العملي.

ويأتي تنظيم المؤتمر في إطار جهود وزارة العدل لتعزيز الشفافية وتطوير التشريعات الوطنية بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال واسترداد الأصول.