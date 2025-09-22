معرض "رؤية 2025" ينطلق غدًا في دبي بمشاركة 180 جهة حكومية وخاصة

دبي في 22 سبتمبر /وام/ تنطلق يوم غد الثلاثاء، في مركز دبي التجاري العالمي، فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من معرض الإمارات للوظائف "رؤية"، الذيي ُيقام على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من 180 جهة من القطاعين العام والخاص، بهدف إتاحة الفرص أمام المواطنين الإماراتيين للوصول المباشر إلى باقة متنوعة من العروض الوظيفية المتميزة، وورش العمل النوعية، وتجارب تنمية المهارات، المصممة خصيصاً لتأهيلهم بكل ما يلزم لمواكبة متطلبات سوق العمل المستقبلية.

ويواصل معرض "رؤية" لعب دور محوري في إستراتيجية التوطين وأجندة تمكين الشباب بدولة الإمارات؛ إذ ينسجم مع مستهدفات السياسة الوطنية، بما في ذلك الوصول إلى نسبة 8% من التوطين في القطاع الخاص بحلول نهاية عام 2025، إضافة إلى 125 ألف مواطن إماراتي يعملون حاليًا في هذا القطاع حتى يونيو من العام الجاري.

وتعكس أرقام نسخة المعرض لعام 2024، التي استقطبت 150 جهة عارضة وشهدت إجراء 7 آلاف مقابلة توظيفية مباشرة في موقع الحدث، النجاح اللافت للمعرض ودوره المحوري باعتباره منصةً بارزة لتطوير الكفاءات الوطنية وبناء جيل قويّ من القوى العاملة القادرة على قيادة الغد وصناعة المستقبل.

ويحظى زوار المعرض هذا العام بفرصة التواصل المباشر مع نخبة من جهات التوظيف، من بينها هيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، والقيادة العامة لشرطة دبي، وبنك أبوظبي التجاري، وأمازون، وبرايس ووترهاوس كوبرز، وطيران الإمارات، ومجموعة ماجد الفطيم، فيما يحرص المعرض على تعزيز شراكاته الإستراتيجية مع عددٍ من الجهات الحكومية، بما في ذلك دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ومجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، ووزارة التربية والتعليم، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، ليضمن بذلك انسجام مكونات برنامجه مع الإستراتيجيات الوطنية لتنمية الكفاءات.

وقالت أسماء الشريف، مساعد نائب الرئيس لشؤون التنمية المستدامة وإدارة المعارض بمركز دبي التجاري العالمي، إن إطلاق نسخة جديدة مليئة بالفرص والإمكانات من معرض رؤية يؤكد عمق التزام المركز بمساندة الكفاءات الإماراتية في رحلتها نحو صناعة مستقبلها، مشيرة إلى أن هذه المنصة الوطنية تشهد نموًا متواصلًا في تأثيرها وأهميتها الإستراتيجية؛ إذ تطرح آلاف الفرص الوظيفية، وتسلح المواطنين بمنظومة متكاملة من الثقة والأدوات والشبكات المهنية التي تمكّنهم من التفوق والازدهار.

وأضافت أن معرض رؤية يطمح إلى ترسيخ مكانته كنقطة انطلاق حقيقية للمواهب الإماراتية الواعدة، وجمع الطلاب والخريجين والمتخصصين مع كبريات المؤسسات من القطاعات المختلفة في مكان واحد يعج بالفرص والإمكانات.

من جانبه قال مروان الجسمي، نائب الرئيس التنفيذي، إدارة الموظفين في "دي بي ورلد"، دول مجلس التعاون الخليجي، الراعي البلاتيني، إن معرض "رؤية" يمثل منصة إستراتيجية للتواصل المباشر مع الجيل القادم من المواهب الإماراتية، مؤكدا التزام المجموعة بدعم رؤية دولة الإمارات من خلال توفير فرص حقيقية للمواطنين في مجالات الخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والتجارة.

وأضاف أن "دي بي ورلد" تنركز جهودها على تزويد الشباب الإماراتي بالمهارات والخبرات التي تعزز تنافسية الدولة على المدى الطويل.

بدورها قالت بيكرام واليا، مديرة الموارد البشرية في "أمازون الشرق الأوسط وإفريقيا"، إن "أمازون"، تشارك في المعرض لتلتقي بالمواهب الإماراتية الاستثنائية التي تشاركها الشغف بالإبداع والابتكار، لافتة إلى أن الشركة توفر مسارات مهنية تحويلية تتماشى مع الأولويات الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة وأهداف التوطين.

وأضافت أن “أمازون” تسعى من خلال البرامج التنموية الشاملة، والفرص التدريبية والتوجيهية التي تقدمها، والمصممة خصيصًا لتمكين المهنيين في كل مرحلة من مراحل مسيرتهم، إلى الاستثمار في المواهب الإماراتية في المجالات المختلفة التي تشمل التقنية والعمليات اللوجستية المتقدمة، وسلاسل التوريد وتجارب العملاء، بما يسهم في بناء قادة المستقبل ودعم مستهدفات الدولة على صعيد الاقتصاد الرقمي.

وسينخرط المشاركون خلال أيام المعرض الثلاثة، في سلسلة من ورش العمل المتخصصة، والتحديات الابتكارية في مجالي الذكاء الاصطناعي والبرمجة، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من التجارب التفاعلية، بما يعزز مهارات القيادة وريادة الأعمال لدى طلاب المدارس وخريجي الجامعات والباحثين عن عمل على حد سواء، ويتيح لهم استكشاف مسارات مصممة خصيصاً لتناسب كل مرحلة من مراحل مسيرتهم المهنية.

وتضم قائمة الرعاة الإستراتيجيين للمعرض، مجموعة موانئ دبي العالمية "راعي بلاتيني"، ومصرف أبوظبي الإسلامي "راعي ذهبي"، وشركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك) "راع فضي".