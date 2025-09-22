مجلس حكماء المسلمين يدين استهداف مسجد في شمال دارفور

أبوظبي في 22 سبتمبر /وام/ أدان مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بشدة، القصف الذي استهدف مسجدا في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، ما أسفر عن مقتل العشرات من المدنيين الأبرياء وإصابتهم.

وأكد المجلس في بيان اليوم، أن هذا الهجوم يتنافى مع تعاليم الإسلام السمحة والشرائع السماوية والمواثيق والأعراف الدولية كافة، ويمثل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية الإنسانية، التي تنهى عن المساس بدور العبادة، وتدعو إلى حمايتها وصونها واحترامها.

وجدد دعوته إلى ضرورة العمل على الوقف الفوري لإطلاق النار، وتكثيف الجهود الدولية لإنهاء الحرب وحماية المدنيين الأبرياء، وأهمية تنفيذ إعلان جدة، وتغليب مصلحة الشعب السوداني، وتحقيق تطلعاته نحو السلام والاستقرار.

وتقدم مجلس حكماء المسلمين بخالص التعازي للشعب السوداني وأسر الضحايا، سائلا المولى عز وجل أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.