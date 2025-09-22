"الأميركي كيم" ينضم إلى قائمة أبطال "السباق إلى دبي"

باريس في 22 سبتمبر/ وام/ حصد الأمريكي مايكل كيم، لقب بطولة فيدكس فرنسا المفتوحة، في جولة دي بي ورلد للجولف، ضمن تصنيف "السباق إلى دبي".

وأصبح كيم أول لاعب أميركي يتوج بلقب البطولة، معززاً حظوظه بالتأهل إلى نهائيات الجولة التي تقام في الإمارات، خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأنهى المنافسات برصيد 16 ضربة تحت المعدل، في الجولة الرابعة والأخيرة، بتسجيل 7 ضربات تحت المعدل، ليكسب 551 ألف دولار أميركي، و835 نقطة، و125 خطوة في التصنيف العالمي لـ "السباق إلى دبي" الصادر اليوم الاثنين، وضعته في المركز ال 35 بإجمالي 1034 نقطة.

وجاء فوز كيم على حساب الثنائي الفرنسي جيونج كو، والأسترالي إلفيس سمايلي، إذ حققا 15 ضربة تحت المعدل، ليكسب كل لاعب 433 نقطة، ما جعل كو يتقدم في تصنيف "السباق إلى دبي" إلى المركز 60 برصيد 742 نقطة، وسمايلي إلى المركز 14 برصيد 1569 نقطة.

وشهدت البطولة تسجيل "36" نتيجة "إيجل"، إذ تعني إنهاء أي لاعب حفرة ضمن المنافسات برصيد أقل من ضربتين عن المعدل، والمساهمة بزراعة 900 شجرة ضمن مبادرات جولة دي بي ورلد لدعم الاستدامة والحفاظ على البيئة.

وتعد فعالية فرنسا المفتوحة، البطولة رقم 36 هذا الموسم، الذي يضم بالمجمل 42 بطولة في 26 دولة، تحت شعار "السباق إلى دبي".