الفلبين ترفع جاهزية مؤسساتها للحالة القصوى تحسبا لإعصار راجاسا الهائل

مانيلا في 22 سبتمبر/وام/ رفعت الوكالة الفلبينية المعنية بمواجهة الكوارث جاهزيتها للحالة القصوى بعد توجيهات من الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن بتعبئة مختلف الأجهزة الحكومية بالتزامن مع تهديد إعصار راجاسا الهائل لشمال البلاد وتسببه في إطلاق تحذيرات من العواصف في أنحاء متفرقة من شرق وجنوب شرق آسيا.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية الحكومية، إن راجاسا وصل إلى اليابسة عند جزيرة كالايان بإقليم كاجايان برياح بلغت سرعتها 215 كيلومترا في الساعة وهبات عواصف تصل سرعتها إلى 295 كيلومترا في الساعة، مما زاد من خطر حدوث أمواج مد يتجاوز ارتفاعها ثلاثة أمتار.

وعلقت الحكومة العمل والدراسة في منطقة العاصمة مانيلا ومناطق واسعة من جزيرة لوزون، بالتزامن مع إصدار تحذيرات من انقطاع الكهرباء وانهيارات أرضية وفيضانات وأمواج بحرية خطرة.

وألغت شركات طيران نحو 20 رحلة داخلية، معظمها تخدم مراكز لوزون الرئيسية، في حين علقت الموانئ خدمات العبارات.

-خلا-