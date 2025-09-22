حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء بوفاة عائشة بنت حمد بن علي العريانى

أبوظبي في 22 سبتمبر/ وام/ قدّم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، صباح اليوم، واجب العزاء في وفاة المغفور لها عائشة بنت حمد بن علي العرياني، أرملة المرحوم ناصر بن أحمد الريسي ووالدة اللواء أحمد بن ناصر الريسي وخالد بن ناصر الريسي وصقر بن ناصر الريسي وعبدالعزيز بن ناصر الريسي.

وأعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة البطين بأبوظبي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أنجال وذوي الفقيدة، داعياً الله العلي القدير، أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

رافق سموه خلال تقديم واجب العزاء، الشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين .