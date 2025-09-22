دائرة الثقافة تعلن تفاصيل الدورة الثانية عشرة من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة

الشارقة في 22 سبتمبر / وام / كشفت دائرة الثقافة في الشارقة، صباح اليوم، خلال مؤتمر صحفي عقد في قصر الثقافة، عن تفاصيل الدورة الثانية عشرة من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، الذي يُنظم برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، من 26 سبتمبر الجاري إلى 2 أكتوبر المقبل، في المركز الثقافي بمدينة كلباء وجمعية كلباء للفنون الشعبية والمسرح.

وشهد المؤتمر حضور عدد من المسؤولين، من بينهم سعادة أحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة ومدير المهرجان، إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة المنظمة.

وقدمت مريم المعيني، رئيسة اللجنة الإعلامية للمهرجان، عرضاً حول التحضيرات الجارية للدورة الحالية، مشيرة إلى أن المهرجان يمثل امتداداً لرؤية الشارقة في رعاية المواهب المسرحية وتأهيلها، وأن "دورة عناصر العرض المسرحي" التي أُقيمت في يوليو الماضي شكّلت محطة تأسيسية للمشاركينز.

واستعرضت علياء الزعابي، المنسق العام للمهرجان، تفاصيل العروض المسرحية والأنشطة الثقافية المصاحبة، موضحة أن لجنة المشاهدة اختارت 14 عرضاً مسرحياً من أصل 34 تقدمت للمشاركة، وستُعرض على مدى خمس ليالٍ متتالية.

ويُفتتح المهرجان مساء الجمعة المقبل في المركز الثقافي بمدينة كلباء، بحفل يتضمن عرضين مسرحيين قصيرين، والتعريف بلجنة التحكيم، وتكريم "شخصية المهرجان"، فيما تستكمل العروض والأنشطة في الأيام التالية على مسرح جمعية كلباء للفنون الشعبية والمسرح.

ويتضمن البرنامج الثقافي للمهرجان ملتقى فكرياً تحت عنوان "دور المسرحيات القصيرة في تطوير المهارات الإخراجية"، إلى جانب تنظيم الدورة الحادية عشرة من ملتقى الشارقة للبحث المسرحي، الذي يعرض أحدث الأبحاث المسرحية المنجزة في كليات الدراسات العليا بالجامعات العربية، بمشاركة باحثين من العراق، مصر، تونس، والمغرب.

ويُختتم المهرجان مساء يوم الخميس الثاني من أكتوبر بإعلان نتائج المنافسات، وتوزيع الجوائز المخصصة لأفضل الأعمال في مجالات الإخراج، التمثيل، والسينوغرافيا.