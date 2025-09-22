1300 شركة كورية تعمل في السوق الإماراتية بزيادة 16%

أبوظبي في 22 سبتمبر/ وام / أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات وجمهورية كوريا الصديقة، تجمعهما علاقات اقتصادية متطورة ومتميزة، تأتي في إطار الدعم والرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في البلدين بتعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها لمستويات جديدة من النمو والازدهار، بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم النمو المستدام لاقتصاديهما.

جاء ذلك خلال استقبال معاليه وفداً من رجال الأعمال من جمهورية كوريا برئاسة جين سيك يون، رئيس مجلس إدارة جمعية التجارة الدولية الكورية (KITA)، الذي ضم 25 شركة كورية تعمل في مجالات متنوعة منها التكنولوجيا والرعاية الصحية والطاقة والاستثمار والذكاء الاصطناعي والمركبات الكهربائية، وذلك بمقر وزارة الاقتصاد والسياحة في أبوظبي، حيث هدف اللقاء إلى تعزيز فرص زيادة الاستثمارات الكورية في الأسواق الإماراتية بقطاعات الاقتصاد الجديد خلال الفترة القادمة، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي وتعزيز الشراكات المثمرة بين مجتمع الأعمال في كلا البلدين.

وقال معالي عبدالله بن طوق، "تعد الإمارات شريكاً اقتصادياً مهماً لجمهورية كوريا، وتشكل بوابة حيوية للصادرات الكورية إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما توفر الدولة بيئة أعمال تنافسية ومناخاً استثمارياً محفزاً، لا سيما في ظل احتضان السوق الإماراتية اليوم ، ما يقرب من 1300 شركة كورية، وبنسبة زيادة بلغت أكثر من 16% مقارنةً بنهاية أغسطس 2024، حيث تعمل الشركات في أنشطة اقتصادية متنوعة".

وأشار إلى أن الاجتماع يمثل خطوة جديدة لتعزيز العمل المشترك من أجل فتح مجالات أوسع أمام الشركات الكورية للاستفادة من البيئة الاستثمارية المتقدمة التي توفرها الدولة، وفي هذا الإطار استعرض معاليه الحوافز والمقومات التي تتمتع بها بيئة الأعمال في الدولة، ومنها إصدار وتحديث قوانين وتشريعات دعمت التوسع في أنشطة وقطاعات الاقتصاد الجديد مثل قانون الشركات العائلية والتعاونيات والوكالات التجارية والتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة والتحكيم، وإتاحة التملك الأجنبي المباشر للشركات بنسبة 100%، وتوفير أكثر من 2000 نشاط اقتصادي، وموقع استراتيجي حيوي يربط شرق العالم بغربه وشماله بجنوبه، مؤكداً معاليه أهمية دعم القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في الجانبين للاستفادة مما لديهما من مقومات اقتصادية متنوعة وتسهيل أعماله واستثماراته في أسواق البلدين.

ووصل عدد السياح القادمين من جمهورية كوريا إلى الإمارات قرابة 57 ألف سائح خلال العام 2024 وبنسبة نمو بلغت 41.5% مقارنةً بعام 2023، الأمر الذي يعكس الزخم المستمر في العلاقات بين البلدين على صعيد القطاعات الاقتصادية والسياحية، ويعزز مكانة الإمارات كوجهة عالمية رائدة للاقتصاد والأعمال.

