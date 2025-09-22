"أبوظبي للأوراق المالية" يدرج أول صندوق متداول في المنطقة يركز على الحوسبة الكمومية

أبوظبي في 22 سبتمبر /وام/ أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم، عن إدراج صندوق "بورياس سولاكتيف للحوسبة الكمومية يوستس المتداول" ليكون الصندوق السابع عشر المدرج في السوق، والثاني الذي يُدرج هذا العام، ليعزز السوق بذلك مكانته كمنصة رائدة في المنطقة لتداول الصناديق الاستثمارية المتداولة.

ويُقدّم سوق أبوظبي للأوراق المالية، الذي يضم أكبر مجموعة من الصناديق الاستثمارية المتداولة في المنطقة، للمستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين حلولاً ميسّرة وفعّالة تتيح لهم الوصول إلى العديد من الأسواق الإقليمية والعالمية.

ويأتي إدراج الصندوق الجديد، المتداول تحت الرمز QUANTM، ليتيح الفرصة للاستثمار في شركات عالمية كبرى مثل "ألفابت" و"أمازون" و"آي بي إم" و"مايكروسوفت" و"إنفيديا" بما يعزّز مكانة السوق كمحور أساسي للصناديق الاستثمارية المتداولة في المنطقة.

تم إطلاق الصندوق من قبل "لونيت"، الشركة العالمية لإدارة الاستثمارات التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، ويُعد هذا الصندوق أداة استثمارية واحدة قابلة للتداول، حيث سيتم إدراجه اليوم وسيقوم بمحاكاة أداء مؤشر متخصص في الحوسبة الكمومية استطاع تحقيق معدل نمو سنوي مركب بلغ 29.4% منذ إطلاقه عام 2017، وفقاً للبيانات التي تم اختبارها.

وتمثّل الحوسبة الكمومية نقلة نوعية في عالم التكنولوجيا، إذ تعتمد على مبادئ ميكانيكا الكم لحل مشكلات محددة بسرعة تفوق قدرات أقوى الحواسيب الفائقة، من خلال معالجة عدد هائل من الاحتمالات في الوقت ذاته للتوصل إلى حلول لم تكن متاحة سابقاً.

ومن شأن التقنية أن تسرّع وتيرة الابتكار في مجالات متعددة تشمل الأدوية، وتصميم المواد والكيماويات، وأنظمة الطاقة الحديثة، ونمذجة المناخ، وتحليل المخاطر المالية وغيرها، ما يسهم في توفير قيمة اقتصادية كبيرة للمستثمرين والمستهلكين والشركات والحكومات حول العالم.

وقال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، إن إدراج أول صندوق استثماري متداول ذا طابع خاص يمثل خطوة نوعية تؤكد التزامنا بتعزيز وتنويع الخيارات الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين، وترسّخ سعينا الدائم نحو إضافة منتجات مبتكرة تلبي تطلعات المستثمرين وتواكب التطورات العالمية، وتُعد الحوسبة الكمومية من أبرز المجالات الواعدة التي تمتلك القدرة على إحداث تحولات جوهرية في العديد من القطاعات وفتح آفاق جديدة لخلق القيمة، ومن خلال هذا الصندوق نتيح للمستثمرين فرصة الدخول إلى قطاع يتصدّر مشهد النمو العالمي المقبل بما يزخر به من فرص استراتيجية.

وأضاف، “شهدنا خلال الأعوام الأربعة الماضية نمواً لافتاً في تداولات الصناديق الاستثمارية المدرجة، حيث سجلت توسعاً بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 185%، ومع توسيع باقة منتجاتنا الاستثمارية وتعزيز مستويات السيولة، نواصل دعم جهود إمارة أبوظبي في التحول نحو اقتصاد متنوّع قائم على المعرفة، وتحقيق نمو مستدام يعود بالنفع على جميع أصحاب المصلحة”.

بدوره، قال شريف سالم، الشريك ومدير إدارة الأسواق المالية في شركة لونيت، إن إدراج صندوق المؤشرات المتداولة ذي الطابع الخاص، والذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، في سوق أبوظبي للأسواق المالية يمثل خطوة نوعية تندرج ضمن جهود توفير حلول استثمارية مبتكرة للمستثمرين وتعزيز مكانة إمارة أبوظبي كمركز مالي رائد عالمياً.

وأضاف،" يوفر صندوق بورياس سولاكتيف للحوسبة الكمومية يوستس المتداول إمكانية الاستثمار المبكر في الإمكانات الكبيرة لقطاع الحوسبة الكمومية والاستفادة من الفرص التي تقدمها الشركات التكنولوجية الكبرى والمتخصصة في هذا المجال والتي تتمتع بالقدرة على مواصلة النمو على المدى البعيد".

ويشهد سوق صناديق المؤشرات المتداولة ذات الطابع الخاص نمواً متسارعاً، إذ تضاعف حجمه عالمياً خلال السنوات الخمس الماضية ليصل إلى 562 مليار دولار أمريكي.

وتجاوزت القيمة السوقية لصناديق الاستثمار المتداولة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية 1.7 مليار درهم بنهاية أغسطس 2025، أي أكثر من ضعف القيمة المسجلة خلال الفترة نفسها من عام 2024، والتي بلغت 790 مليون درهم.

