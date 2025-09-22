محمد الشرقي يلتقي الرئيس التنفيذي لمستشفى "الشيخ خليفة" بالفجيرة

الفجير في 22 سبتمبر/ وام/ التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، الدكتور أنور الزعابي الرئيس التنفيذي لمستشفى "الشيخ خليفة" بالفجيرة.

واطّلع سموه خلال اللقاء، على إنجازات مستشفى الشيخ خليفة ومبادراته الصحية المتنوعة، كما جرى استعراض الخدمات الطبية والتوعوية المختلفة التي يقدمها المستشفى للزوار والجمهور من أفراد المجتمع.

وأشار سموّه، إلى الاهتمام الذي تُوليه حكومة الفجيرة لقطاع الرعاية الصحية، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ودعم سموه لمُمكنات تطوير هذا القطاع الحيوي والارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع.

وثمّن سموّه، جهود إدارة مستشفى الشيخ خليفة والكوادر الطبية فيه، لتقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية والخدمات التي توفر بيئة داعمة وآمنة تتوفر فيها مقوّمات الدعم الطبي للمرضى وتحقق مستويات عالية من الوعي الصحي في المجتمع.

من جانبه، قدّم الدكتور أنور الزعابي شكره وتقديره إلى سمو ولي عهد الفجيرة على دعم ومتابعة سموه لمبادرات مستشفى الشيخ خليفة وخدماته، مؤكّدًا مواصلة العمل نحو تطويرها وتحقيق أفضل المستويات.

حضر اللقاء سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.