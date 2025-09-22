الأصول المصرفية في الإمارات تتجاوز 5 تريليونات درهم بنهاية يوليو

أبوظبي في 22 سبتمبر /وام/ ارتفع إجمالي الأصول المصرفية في الإمارات بنسبة 1% لتتخطى 5.024 تريليون درهم نهاية يوليو 2025، مقارنة مع نحو 4.973 تريليون درهم في نهاية يونيو السابق، وذلك بحسب تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر يوليو والصادرة اليوم، عن مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي الائتمان بنسبة 1.4% من نحو 2.334 تريليون درهم في نهاية يونيو ليتجاوز 2.366 تريليون درهم في نهاية يوليو 2025.

ويعزى نمو إجمالي الائتمان إلى زيادة الائتمان المحلي بقيمة 21 مليار درهم، والائتمان الأجنبي بقيمة 10.9 مليار درهم.

وجاء ارتفاع الائتمان المحلي نتيجة نمو الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي بنسبة 5.2%، والقطاع العام "الكيانات المرتبطة بالحكومة" بنسبة 1.5%، والقطاع الخاص بنسبة 0.5%، إلى جانب المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 2.5%.

وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1.1% من نحو 3.045 تريليون درهم في نهاية يونيو لتتخطى 3.08 تريليون درهم في نهاية يوليو 2025، مدعومة بزيادة ودائع المقيمين بنسبة 1.1% لتصل إلى 2.82 تريليون درهم، وودائع غير المقيمين بنسبة 1% لتبلغ 259.7 مليار درهم.

وضمن ودائع المقيمين، سجلت ودائع القطاع الحكومي نمواً بنسبة 2.9%، وودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 5%، وودائع القطاع الخاص بنسبة 0.7%، في حين تراجعت ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 11.1% في نهاية شهر يوليو مقارنة بنهاية يونيو السابق.

ووفق تقرير التطورات النقدية والمصرفية، ارتفعت القاعدة النقدية بنسبة 0.5% من 860 مليار درهم في نهاية يونيو إلى 864 مليار درهم في نهاية يوليو 2025.

وجاء الارتفاع في القاعدة النقدية نتيجة زيادة الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 44.5%، والأوراق النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 12.9%، متخطية الانخفاض في العملات المصدرة بنسبة 2.6% والحساب الاحتياطي بنسبة 24.9%.

وارتفع إجمالي عرض النقد "ن1" بنسبة 0.3% من 1.026 تريليون درهم في نهاية يونيو إلى 1.029 تريليون درهم في نهاية يوليو، ويعود ذلك إلى ارتفاع الودائع النقدية بمقدار 6.8 مليار درهم، متفوقاً على انخفاض النقد المتداول خارج البنوك بقيمة 3.5 مليار درهم.

وارتفع عرض النقد "ن2" بنسبة 0.6% من 2.531 تريليون درهم في نهاية يونيو ليتجاوز 2.546 تريليون درهم في نهاية يوليو 2025، مدفوعاً بارتفاع عرض النقد "ن1" وزيادة الودائع شبه النقدية بمقدار 12.4 مليار درهم.

وبالمثل، ارتفع عرض النقد "ن3" بنسبة 0.8% من نحو 2.997 تريليون درهم في نهاية يونيو ليتجاوز 3.022 تريليون درهم في نهاية يوليو، ويُعزى هذا التوسع إلى نمو عرض النقد "ن2"، مدعوماً بزيادة الودائع الحكومية بمقدار 8.2 مليار درهم

إلى ذلك بلغت أصول المصرف المركزي الأجنبية 969 مليار درهم نهاية يوليو الماضي، مقارنة بنحو 969.3 مليار درهم نهاية يونيو السابق.

وتوزعت أصول المركزي الأجنبية كما في نهاية يوليو بواقع 333.8 مليار درهم في الأرصدة والودائع لدى البنوك في الخارج، و583.7 مليارات في الأوراق المالية الأجنبية، و51.5 مليار درهم في الأصول الأخرى.

وبلغت الميزانية العمومية للمركزي نحو 1.003 تريليون درهم، وتوزعت في فئة الخصوم ورأس المال بواقع 480 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات الودائع، و290 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و63.81 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، و25.6 مليار درهم للخصوم الأخرى، وبلغ رأس المال والاحتياطيات 44.4 مليار درهم.

أما الميزانية العمومية للمركزي - فئة الأصول، فقد توزعت بواقع 178.5 مليار درهم في النقد والأرصدة المصرفية، و170.7 مليار درهم في الودائع، و610.4 مليار درهم في الاستثمارات، و0.1 مليار درهم في القروض والسلف، و44.1 مليار درهم للأصول الأخرى.

