"دي بي ورلد" تطلق منصة متقدمة للتخليص الجمركي في كينيا

نيروبي في 22 سبتمبر/ وام/ أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة "إي سيتيزن" الكينية المتخصصة في الحلول الحكومية الإلكترونية، لإطلاق منصتها الرقمية المتقدمة للتخليص الجمركي "كارجوز كوستومز" عبر البوابة الحكومية الإلكترونية الرئيسية في كينيا.

ووفقا لبيان صحفي صادر اليوم تتيح هذه الاتفاقية طويلة الأمد للمستوردين والمصدرين والوكلاء الجمركيين المعتمدين في كينيا الاستفادة من أحد أكثر الأنظمة تطورا عالميا في إدارة التصاريح الجمركية.

وأكد محمود البستكي، الرئيس التنفيذي للعمليات، الحلول التجارية الرقمية لدى مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، أن هذا التعاون يعد خطوة محورية نحو تسريع وتسهيل حركة التجارة في كينيا وتعزيز أمنها الاقتصادي بما يلبي تطلعات التجار والسلطات الجمركية على حد سواء.

وتستخدم "إي سيتيزن" كمنصّة للدفع الإلكتروني مقابل خدمات هيئة موانئ كينيا، وتتيح للمستخدمين إجراء المدفوعات عبر المحافظ الرقمية والتحويلات المصرفية.

وستتيح هذه المنصة لكل من المتعاملين والجهات الحكومية قناة أكثر تطورا لإتمام إجراءات التخليص الجمركي.

وسيسهم هذا الحل الجديد في دعم إدارة الجمارك بهيئة الإيرادات الكينية من خلال تمكينها من استخدام نظام إدارة المخاطر القائم على الذكاء الاصطناعي من "دي بي ورلد"، إلى جانب مجموعة من الأدوات التي تعزز كفاءة عمليات التفتيش، وتُحسّن تحصيل الإيرادات، وتعزز مراقبة الامتثال، وترتقي بالأداء التشغيلي بشكل شامل.

من جهته قال إيفيد سيبي، رئيس “إي سيتيزن” من خلال هذا التعاون، نعمل على تمكين إدارة الجمارك والتجّار والجهات الحكومية من الاستفادة من حلول مبتكرة تعزز الكفاءة وتفتح آفاقا جديدة للنمو في كينيا الطموحة".