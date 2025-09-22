"أجندة فعاليات أبوظبي" تُطلق برنامج موسمها الجديد 2025- 2026

أبوظبي في 22 سبتمبر / وام / أطلقت "أجندة فعاليات أبوظبي" برنامج موسمها الجديد 2025 – 2026 الحافل بالعروض الموسيقية الحية، والمعارض الثقافية، ومهرجانات فنون الطهي، والبطولات الرياضية، والتجارب الترفيهية التي تتواصل بلا توقف في مختلف أنحاء الإمارة.

وتقدم الأجندة جدولاً متنوعاً واستثنائياً مع طرح تجارب جديدة وعودة الفعاليات المُفضلة، بما في ذلك مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) أبوظبي 2025 المُقدمة من شركة القابضة (ADQ)، وحفل الفنان عبد المجيد عبد الله، ومهرجان ليوا الدولي "ليوا 2026"، وسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 أبوظبي 2025.

وينطلق الموسم مع أرقى نزالات الفنون القتالية المختلطة في بطولة محاربي الإمارات 64، فيما يدعو معرض "المماليك: الإرث والأثر"، المُقام في متحف اللوفر أبوظبي حتى يناير المقبل، الجميع إلى التعرف عن قرب على الإرث الفني الغني لحقبة المماليك التي حكمت مساحات شاسعة من الأراضي ضمت أهم المواقع الإسلامية المقدسة، وينتظرالعائلات لحظات من المرح والبهجة في عروض الشاحنات العملاقة هوت ويلز مونستر. ويستضيف شهر أكتوبر أيقونات فنية عالمية وإقليمية، من فرقةسماشينغ بامبكنز وأندريه ريو إلى المطرب الكبير عبد المجيد عبد الله، إلى جانب أمسية كوميدية مرتقبة مع سيباستيان مانيسكالكو.

وتعود مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) أبوظبي 2025 المُقدمة من شركة القابضة (ADQ) و"منطقة مشجعي NBA" مع كوكبة من أساطير دوري كرة السلة الأمريكية والتجارب المستوحاة من أجواء وثقافة هذه الرياضة، يليها "أسبوع أبوظبي للتحدي" ونزالاتبطولة الفنون القتالية المختلطة "يو إف سي 321" والتجارب المصاحبة لها مثل جلسات التدريب المفتوح والمؤتمر الصحفيوفعاليات قياس الوزن الرسمية.

وتتضمن قائمة الفعاليات الثقافية والتراثية، مهرجان الشيخ زايد، وحفل بيت العود، ومعرضي "حبر من ذهب: رحلة عبر المخطوطات العربية والإسلامية" و"فن الحين"، ومعرض محمد أحمد إبراهيم: سحابتان في سماء الليل.

ويستمر الزخم في شهر نوفمبر مع تجارب رائعة في عطلات نهاية الأسبوع، بما في ذلك حفلات غنائية لنجوم عالميين مثلإنريكي إغليسياس وترافيس سكوت، فيما يستمتع عشاق فنون الطهي بعروض مذهلة في "مهرجان دليل ميشلان للمأكولاتأبوظبي 2025"، و"تيست أوف أبوظبي"، ومهرجان "الطهيالمباشر على النار".

وتتواصل الفعاليات الثقافية، مع "مهرجان الحرف التقليدية"، وحفل "أصوات إماراتية"، و"فن أبوظبي"، و"منار أبوظبي"، وتنتظر العائلات أمسيات لا تفوت مع مسرحية بيتلجوس الموسيقية في الاتحاد أرينا.

ويُختتم العام في ديسمبر مع أساطير الموسيقى رود ستيوارتوأريجيت سينغ، بالتزامن مع عودة "ليالي السعديات" بسلسلة من الأمسيات الموسيقية الحية في الهواء الطلق فوق مسرح خارجي مفتوح في جزيرة السعديات خلال الفترة من ديسمبر 2024 حتى فبراير 2026، ومن بينها حفلان للمؤلف وعازف البيانو لودوفيكو إيناودي والمطرب لويس كابالديز في شهر يناير المقبل.

ويعود نبض السرعة والمنافسة مع انطلاق سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 أبوظبي 2025.وتضيء الفعاليات الكبرى، ومن أبرزها مهرجان ليوا الدولي "ليوا 2026" و"مهرجان أم الإمارات"، منطقتي الظفرة والعين ومدينة أبوظبي، بتجارب مُلهمة تجمع بين العروض الموسيقية الحية والمغامرات والأنشطة العائلية.