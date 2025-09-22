"دولي الفروسية" يشيد بالشراكة الإستراتيجية مع قرية الإمارات العالمية للقدرة

بوفتيا – رومانيا في 22 سبتمبر /وام/ أكد الاتحاد الدولي للفروسية، أن قرية الإمارات العالمية للقدرة، تمتلك أحدث أنظمة التوقيت في العالم، باستخدام تقنيات متطورة، معرباً عن تقديره لجهودها في إنجاح بطولة العالم للشباب والناشئين للقدرة في رومانيا أخيرا، والشراكة الإستراتيجية، لتطوير السباقات حول العالم.

وحظيت مشاركة القرية كشريك إستراتيجي في تنظيم أول بطولة عالمية لسباقات القدرة للشباب والناشئين في رومانيا، بتقدير عالمي كبير، مساء أمس في حفل تتويج الفائزين.

وشاركت القرية في تنظيم السباق، من خلال توفير أنظمة التوقيت المتطورة، والأطباء البيطريين، وأعضاء لجان التحكيم الدوليين، بالإضافة إلى فريق إعلامي متخصص.

وتضمنت فعاليات التتويج أمس تقديم "مجسم تذكاري" للقرية، من قبل هوبرت تومو رئيس مجلس مقاطعة إيلفوف في العاصمة بوخارست، تسلمه محمد الحضرمي، مدير الفعاليات في القرية، بالإضافة إلى تكريم مماثل من القرية لكل من سعادة ماسيمو باجي، سفير سويسرا في رومانيا بمناسبة حضوره للفعاليات، وكريستينا أبودية، رئيسة قسم سباقات القدرة في الاتحاد الدولي للفروسية، وماريلينا ملادين، رئيسة الاتحاد الروماني للفروسية.

كما شهد الحفل تقديم العديد من الدروع الأخرى، لكل من كريستيانو لوزان، رئيس اللجنة الفنية للقدرة في الاتحاد الدولي للفروسية، وجورج بيستول عمدة مدينة بوفتيا في العاصمة بوخارست، بالإضافة إلى فريق التوقيت التابع للقرية، على جهوده المميزة في السباق العالمي.