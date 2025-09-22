"الوطنية لحقوق الإنسان" تنظم ورشة تعريفية في "شرطة الفجيرة"

الفجيرة في 22 سبتمبر/ وام/ نظمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ورشة تعريفية في القيادة العامة لشرطة الفجيرة بهدف نشر الوعي والتعريف بعمل الهيئة في حماية حقوق الإنسان بالدولة.

ورحب سعادة الدكتور سعيد الغفلي، الأمين العام للهيئة بالحضور الذي ضم نخبة من قادة ونواب مراكز التوقيف والمنشآت الإصلاحية والتأهيلية لدى شرطة الفجيرة.

وقدم الغفلي نبذة عن تأسيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وقانونها، مشيراً إلى أهمية تعاون جهات إنفاذ القانون مع الهيئة الوطنية لضمان تكامل الجهود واستدامة منظومة حماية حقوق الإنسان على مستوى الدولة.

من جهته قدم عبدالعزيز العوبثاني رئيس قسم المنظمات الإقليمية والدولية في الهيئة، عرضين منفصلين حول نشأة الهيئة، والجهات الحكومية الشريكة، والأهداف والاختصاصات؛ بالإضافة الى آلية الزيارات الميدانية التي ستجريها الهيئة وأنواعها وموضوعات الرصد.

وعلى هامش الورشة التقى فريق الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة اللواء محمد بن أحمد غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة.

شهدت الورشة مناقشات حول التعاون وتكريس آليات العمل المشترك في دعم منظومة حقوق الإنسان وفي المجالات المرتبطة بعمل أجهزة إنفاذ القانون، وأبرز اختصاصات الهيئة ومسؤولياتها باعتبارها جهة وطنية مستقلة.