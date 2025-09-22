مجلس الأعمال الإماراتي الكوري يبحث تشكيل فرق عمل قطاعية

أبوظبي في 22 سبتمبر /وام/ بحث الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي الكوري، الذي نظمه اتحاد غرف الإمارات بالتعاون مع غرفة أبوظبي ووزارة الخارجية، اليوم، في أبوظبي، تشكيل فرق عمل قطاعية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية، وصناعات المحتوى، والطاقة، والتصنيع المتقدم، فضلاً عن تنمية وتعزيز علاقات الأعمال بين البلدين الصديقين.

حضر الاجتماع من الجانب الإماراتي، سعادة عبد الله سلطان العويس، نائب رئيس اتحاد غرف الإمارات، رئيس غرفة الشارقة، ورئيس الجانب الإماراتي في مجلس الأعمال، وسعادة علي محمد المرزوقي مدير غرفة أبوظبي، وسعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير غرفة الشارقة، فيما حضر من الجانب الكوري معالي جين سيك يون، رئيس رابطة التجارة الدولية الكورية، إلى جانب ممثلي 65 جهة وشركة من البلدين.

وأكد العويس، أهمية العلاقات الإماراتية الكورية المشتركة، والتي تُعد نموذجاً متميزاً للشراكة الإستراتيجية القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مؤكداً أنها شهدت خلال العقود الماضية تطوراً ملحوظاً في مختلف المجالات، خاصة في قطاعات التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والتصنيع المتقدم، والأمن الغذائي، وغيرها من القطاعات الحيوية.

وقال إن الاجتماع يمثل منصة مثالية لتعزيز الحوار المباشر بين مجتمعي الأعمال في كلا البلدين.

وأوضح أن دولة الإمارات أرست نموذجاً اقتصادياً قائماً على الانفتاح، والتنويع، والشراكات الدولية الفاعلة، وهو ما انعكس بوضوح في نمو تجارتها الخارجية غير النفطية، التي بلغت خلال النصف الأول من عام 2025 نحو 1.7 تريليون درهم، محققةً نمواً بنسبة 24.5% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، بما يؤكد مكانة الدولة كمركز تجاري واستثماري رائد على المستوى العالمي.

وأشاد العويس بالشراكة الاستراتيجية مع جمهورية كوريا، نظراً لما تتمتع به من موقع جغرافي حيوي يربط شرق آسيا بالأسواق العالمية، إلى جانب اقتصاد رقمي متقدم، وبيئة أعمال محفزة، ما يجعلها شريكاً مثالياً في العديد من القطاعات المستقبلية.

من جانبه، أكد معالي جين سيك يون رئيس رابطة التجارة الدولية الكورية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر الشريك الاستراتيجي الأول لكوريا في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن مجلس الأعمال سيكون المنصة التي تتواصل عبرها الشركات لخلق فرص ملموسة للتعاون وقيادة الصناعات المستقبلية على الساحة العالمية.

وأضاف أن كوريا، بفضل قدراتها التكنولوجية المتطورة وخبرتها الممتدة لأكثر من نصف قرن في النمو الاقتصادي، ستكون شريكاً مثالياً في دعم تحقيق الرؤية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

