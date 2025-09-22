"يو إف سي 321" تضيف نزالات جديدة لبطاقتها في أبوظبي

أبوظبي في 22 سبتمبر/ وام/ أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة يو إف سي 321: أسبينال ضد غان عن إضافة 3 نزالات إلى بطاقتها، للمنافسات المقررة في الاتحاد أرينا أبوظبي يوم 25 أكتوبر المقبل.

وتشهد البطولة النزال الرئيسي الذي يدافع فيه بطل الوزن الثقيل توم أسبينال عن لقبه أمام الفرنسي سيريل غان، إلى جانب مواجهة على لقب وزن القشة للسيدات بين فيرنا جانديروبا وماكينزي ديرن.

وتتضمن الإضافات الجديدة نزال وزن الريشة بين البريطاني ناثانيل وود والمكسيكي خوسيه ميجيل ديلجادو، ونزال الوزن الخفيف الذي يجمع البولندي ماتيوس ريبيكي بالسلوفاكي لودوفيت كلاين، إضافة إلى مواجهة وزن الريشة بين الفلسطيني عبد الكريم السلوادي والبرازيلي ماتيوس كاميلو.