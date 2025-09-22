دبي تستضيف مؤتمر رأس المال الاجتماعي مارس 2026

دبي في 22 سبتمبر/ وام / تستضيف جامعة هيريوت-وات دبي، من 26 إلى 28 مارس 2026، مؤتمر رأس المال الاجتماعي في نسخته الافتتاحية، الذي تنظمه الجمعية الدولية لرأس المال الاجتماعي لأول مرة في المنطقة، ليجمع نخبة من أبرز المفكرين العالميين والأكاديميين والممارسين وصانعي السياسات لاستكشاف الدور الحيوي لرأس المال الاجتماعي في بناء مجتمعات مرنة ومزدهرة.

ويهدف المؤتمر إلى إرساء منصة عالمية جديدة للبحث والحوار حول قضايا رأس المال الاجتماعي، وتبادل أحدث الأفكار والتجارب العلمية، وبحث سبل تطوير السياسات ذات الصلة.

ويشارك في المؤتمر ثلاثة من كبار المتحدثين الرئيسيين هم البروفيسور روبرت د. بوتنام أستاذ السياسة العامة بجامعة هارفارد، والبروفيسور راج تشيتي أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد، والبروفيسورة بيت فولكر أستاذة علم الاجتماع بجامعة أمستردام الحرة والمديرة العلمية للمعهد الهولندي لدراسة الجريمة وإنفاذ القانون.

وسيتضمن برنامجه كلمات رئيسية وورش عمل وحلقات نقاش وعروضًا يقدمها أكاديميون وممارسون من مختلف أنحاء العالم، بما يتيح فرصة متميزة للباحثين لعرض أعمالهم والتواصل مع نخبة من المختصين في علم الاجتماع والاقتصاد والعلوم السياسية والسياسات العامة.

وقالت البروفيسورة هيذر ماكغريجور عميدة ونائبة رئيس جامعة هيريوت-وات دبي، إن المؤتمر يمثل فرصة نادرة للتعلم مباشرة من أكثر المفكرين تأثيرًا في هذا المجال، فيما أكد البروفيسور بوتنام، أن الحدث يشكل منصة فريدة لتعميق الفهم لدور الثقة والعلاقات في تعزيز المجتمعات على مستوى العالم.