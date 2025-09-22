شراكة بين "لايف نيشن الشرق الأوسط" و "براغ" مع مدينة إكسبو دبي

دبي في 22 سبتمبر / وام / أعلنت شركة “لايف نيشن” الشرق الأوسط، بالتعاون مع شركة “براغ” شريكها في دولة الإمارات، عن إطلاق شراكة استراتيجية مع مدينة إكسبو دبي، تتولى بموجبها إدارة ثلاثة من أبرز الوجهات في المدينة، وهي: حديقة اليوبيل، وحديقة الفرسان، ومسرح دبي ميلينيوم.

وستستضيف الوجهات الثلاث فعاليات متنوعة على مدار العام، بما يعكس غنى المشهد الثقافي لمدينة إكسبو دبي ومكانتها كوجهة رئيسية للأحداث العالمية، حيث تتسع حديقة اليوبيل لـ 12 ألف زائر، وحديقة الفرسان لـ 5 آلاف زائر، بينما يوفر مسرح دبي ميلينيوم بسعته البالغة ألفي مقعد أجواء أكثر خصوصية لاحتضان عروض الفنانين والأنشطة المجتمعية.

وقالت آمنة أبو الهول، المخرج الإبداعي التنفيذي للفعاليات والترفيه في مدينة إكسبو دبي، “تأتي الشراكة مع لايف نيشن وبراغ في إطار إستراتيجيتنا الطموحة لتعزيز مكانة مدينة إكسبو دبي كوجهة رئيسية للفعاليات والأحداث المحلية والعالمية التي تستقطب الزوار من مختلف الأعمار والجنسيات، ونحن نسعى دوماً لتكون مدينة إكسبو دبي وجهة للجميع؛ ومكان آمن ومريح يلتقي فيه الزوار للترفيه والتعلم واستلهام الإبداع”.

وأوضح رمزي نكد، الرئيس التنفيذي والمدير الإبداعي لشركة “براغ”، “لا شك بأن مدينة إكسبو دبي هي وجهة رائدة للفعاليات والمهرجانات، إذ تمنح مساحاتها ومواقعها مرونة تنظيم الفعاليات على اختلاف أحجامها، بدءاً من المهرجانات الموسيقية والمعارض الفنية، وصولاً إلى القمم العالمية وتجارب العلامات التجارية المبتكرة. هدفنا إطلاق كامل إمكاناتها الإبداعية لتمكين المنظمين والمبدعين من تحويل أفكارهم إلى واقع”.

وقال جيمس كرافن، رئيس “لايف نيشن” الشرق الأوسط، “تمثل مدينة إكسبو دبي وجهة مهمة لمستقبل الترفيه الحي في المنطقة، وتبني الشراكة على خبرة لايف نيشن في تطوير الوجهات الترفيهية وشراكاتها النموذجية، وهدفنا استقطاب المزيد من المواهب العالمية إلى مدينة إكسبو دبي ضمن إطار ثقافي فريد".

وتماشياً مع استراتيجية الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، وطموحها للريادة في تنظيم الفعاليات المستدامة بحلول 2030، ستطبق مدينة إكسبو دبي و”لايف نيشن” معايير الاستدامة في الوجهات الثلاث، بما يشمل تتبّع البصمة الكربونية، وتحقيق الهدف الصفري للنفايات الناتجة عن الفعاليات، والحد من هدر الطعام، والتحول إلى الطاقة المتجددة، إلى جانب القضاء على المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.

واستضافت حديقة اليوبيل وحديقة الفرسان ومسرح دبي ميلينيوم بالفعل مجموعة من الفعاليات الكبرى، من أبرزها مهرجان “أنتولد” الموسيقي، و”بريك ذا بلوك”، و”إل رو”، ومنطقة المشجعين الخاصة بكأس العالم FIFA، إلى جانب عروض لفنانين عالميين مثل “جانغل”، وعمرو دياب، و”تييستو”، و”عدنان سامي”، وراحة فاتح علي خان.