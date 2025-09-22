"الطريق إلى دبي" تجمع نزالا مرتقبا بين أرتيم لوبوف وزبير توخوجوف 3 أكتوبر

دبي في 22 سبتمبر/ وام/ تشهد صالة "كوكا كولا أرينا" في دبي يوم الجمعة الموافق 3 أكتوبر المقبل واحدة من أبرز النزالات المرتقبة في إطار سلسلة “الطريق إلى دبي”، حيث يلتقي المقاتل الإيرلندي أرتيم لوبوف مع الروسي زبير توخوجوف، ضمن النسخة الثانية من البطولة التي تنظمها رابطة المقاتلين المحترفين بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة.

وأعرب المقاتلان عن سعادتهما بخوض هذا النزال في دبي، التي وصفاها بالمدينة الأكثر أماناً في العالم، واعتبراها وطنهما الثاني لما وجدا من كرم ضيافة وحفاوة استقبال.

وأشادا بالأجواء المميزة التي توفرها الإمارة للرياضيين من مختلف الجنسيات، مؤكدين أن الكرم الإماراتي يضفي طابعاً خاصاً على الحدث الذي يترقبه جمهور واسع محلياً وعالمياً.

ويُعد هذا النزال من أبرز محطات سلسلة “الطريق إلى دبي”، التي تستقطب نخبة من أبرز المقاتلين العالميين، في إطار منافسات رياضية تحتفي بروح التحدي والتميز التي تشتهر بها الإمارة.

وأكد لوبوف وتوخوجوف أن المواجهة تمثل فصلاً جديداً في قصة طويلة بينهما لم تُحسم من قبل داخل الحلبة، مشيرين إلى أن الوقت قد حان لحسمها عبر هذا النزال المنتظر، الذي يُعد من أبرز المواجهات في سلسلة الأبطال.