"آيكوم دبي 2025" منصة عالمية لتعزيز الحوار العالمي واستشراف مستقبل المتاحف

دبي في 22 سبتمبر/وام/ كشف المؤتمر العام السابع والعشرون للمجلس الدولي للمتاحف "آيكوم دبي 2025"، الذي يُقام تحت رعاية كريمة من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن أبرز المتحدثين في الحدث الذي تستضيفه دبي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، حيث تمثل هذه النسخة من المؤتمر محطةً بارزة في المسيرة الثقافية لدبي، إذ تبرز ما تتمتع به الإمارة من بنية تحتية قوية وإمكانيات استثنائية جعلت منها نموذجاً لمدن المستقبل ومركزاً عالمياً للتواصل الفكري والتبادل الثقافي.

وسيشهد المؤتمر، الذي سيُقام خلال الفترة من 11 إلى 17 نوفمبر 2025، مشاركة آلاف المتخصصين المعنيين بمجال المتاحف، وخبراء العمل الثقافي، وقادة الفكر من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة موضوع المؤتمر "مستقبل المتاحف في مجتمعات سريعة التغيير"، والذي سيتضمن برنامجه العلمي سلسلة من الجلسات وورش العمل التفاعلية، التي ستتناول محاور المؤتمر الثلاثة المتمثلة في: قوة الشباب، والتقنيات الحديثة، والتراث الثقافي غير المادي.

وستلقي سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، كلمة رئيسية في مستهل أعمال الحدث العالمي، حيث تواصل سموّها قيادة المشهد الثقافي في دبي وتعزيز قوة اقتصادها الإبداعي، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع وملتقى للمواهب، وتأتي كلمة سموّها تمهيداً لأسبوع من الحوارات البنّاءة الرامية للارتقاء بقطاع المتاحف وتأكيد دورها المهم في حفظ ذاكرة المجتمعات.

وسيجمع الحدث نخبة من أبرز الشخصيات الفاعلة في القطاعات الحكومية والمتاحف والثقافة والمجالات الإبداعية على مستوى العالم، حيث يتقدم المشاركين في المؤتمر كلٌّ من: سعادة هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، رئيسة اللجنة التنظيمية لـ "آيكوم دبي 2025"، إلى جانب الدكتورة إيما ناردي، رئيسة المجلس الدولي للمتاحف "آيكوم".

ويستضيف الحدث كاميني ساوني، المدير المؤسس لمتحف التصوير الفوتوغرافي في بنغالورو، التي ستتناول في كلمتها دور المتاحف الحيوي في تعزيز المرونة ودعم التفاعل المجتمعي، بينما ستستعرض المهندسة المعمارية سمية فالي، رئيسة "استوديو كاونترسبيس" للأبحاث في جنوب أفريقيا، في كلمتها أبرز الممارسات التنظيمية في مجال التنسيق الفني المبنية على العادات والبُعد الزمني، لابتكار مساحات تحمل أبعاداً معنوية مشتركة تعزز روح الانتماء.

من جهة أخرى، سيتضمن المؤتمر عقد سلسلة من الحلقات النقاشية المتخصصة والجلسات الحوارية المبتكرة، إلى جانب مجموعة من الأنشطة الثقافية والجولات التعريفية في جميع أنحاء الإمارات، إضافة إلى تنظيم معرض المتاحف الذي يمثل منصة حيوية للتواصل والتعاون وتبادل المعرفة، حيث سيوفر للمشاركين والمؤسسات الدولية فرصة استثنائية لاستكشاف ثراء المشهد الثقافي المحلي، والتعرف إلى أبرز التوجهات العالمية التي تشكل ممارسات العمل المتحفي.

وأكدت سعادة هالة بدري، أن مؤتمر "آيكوم دبي 2025"، يمثل منصة دولية مُلهمة تتيح أمام قادة الفكر والثقافة والمتخصصين وخبراء المتاحف إمكانية تبادل الخبرات والمعرفة، إلى جانب بناء شراكات جديدة تسهم في تشكيل ملامح مستقبل المتاحف.

وقالت، "تواصل دبي بفضل رؤيتها الفريدة وطموحاتها الكبيرة، المساهمة في إثراء المشهد الثقافي العالمي، والاحتفاء بالتنوع وتعزيز قيم الشمولية، ما يرسّخ مكانتها مركزاً لالتقاء الثقافات، ومحرك دفع فاعل في إثراء الحراك الثقافي العالمي عبر احتضان حوار بنّاء حول مقومات النهوض به وتعزيز مستقبله".

وأضافت، "تعكس استضافة دبي للمؤتمر الدولي ما تتمتع به من إمكانيات وقدرة عالية على جمع قادة الفكر والثقافة والخبراء وأصحاب الرؤى الخلّاقة من حول العالم لاستشراف مستقبل المتاحف ومناقشة دورها في صون وحفظ التراث الثقافي ودعم الابتكار وقوة المعرفة، وتشجيع الحوار بين المجتمعات"، لافتةً إلى أن أهمية المؤتمر تكمن في قدرته على استعراض تجارب وممارسات فريدة، وتطوير استراتيجيات جديدة تسهم في تنمية قطاع المتاحف على المستوى العالمي، والمجتمعات التي تخدمها.

ومن جانبها، قالت الدكتورة إيما ناردي، رئيسة المجلس الدولي للمتاحف، "يُعد المؤتمر، الذي يُعقد كل ثلاث سنوات، أبرز محطات أجندتنا، وللمرة الأولى هذا العام سيُقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا ".

ويمكن للمتخصصين في مجال المتاحف، والطلاب، والعاملين في المجال الثقافي والمعنيين به، والمهتمين بمستقبل المتاحف، المشاركة في المؤتمر العام السابع والعشرين للمجلس الدولي للمتاحف "آيكوم دبي 2025"، بما يحمله من أهمية كبيرة، من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني: https://dubai2025.icom.museum/