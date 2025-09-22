"نماء لشراء الطاقة والمياه" توقع اتفاقية مع ائتلاف شركات تقوده "مصدر" لتطوير محطة طاقة شمسية في عُمان

مسقط في 22 سبتمبر/ وام/ وقّعت "نماء لشراء الطاقة والمياه" اليوم اتفاقية مع ائتلاف شركات تقوده شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" ويضم شركة "شركاء الخضراء" وشركة "كوريا ميدلاند باور المحدودة" (كوميبو)، وشركة "أوكيو للطاقة البديلة"، الشركة العمانية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، وذلك لتطوير أول محطة طاقة شمسية على مستوى المرافق مزودة بنظام بطاريات لتخزين الطاقة في سلطنة عُمان.

وستتولى شركة "مصدر"، الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، قيادة الائتلاف المطور لمشروع "عبري للطاقة الشمسة-المرحلة الثالثة"، والذي يجمع بين محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 500 ميجاواط ونظام بطاريات لتخزين الطاقة بسعة 100 ميجاواط ساعة، ويشمل نطاق المشروع عمليات التصميم، والبناء، والتملك، والتشغيل، والصيانة، المتعلقة بالمحطة ونظام تخزين الطاقة.

وبرعاية معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن، بسلطنة عمان، تم توقيع اتفاقية شراء الطاقة للمشروع ضمن حفل أقيم في مسقط بحضور كل من أحمد بن سالم العبري، الرئيس التنفيذي لشركة "نماء لشراء الطاقة والمياه"؛ ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"؛ وغالب بن سعيد المعمري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة "أوكيو للطاقة البديلة"؛ والشيخة هند سهيل بهوان، رئيسة مجلس إدارة "شركاء الخضراء"؛ ولي يونغ-جو، الرئيس التنفيذي لشركة "كوريا ميدلاند باور المحدودة".

وفي هذه المناسبة، قال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي: "يسرنا أن نحتفل بتوقيع اتفاقية مشروع محطة عبري للطاقة الشمسية (المرحلة الثالثة)، والتي تُعد إضافة نوعية لمسيرة سلطنة عُمان في مجال التحول نحو الطاقة المتجددة، يمتد هذا المشروع الحيوي على مساحة تقارب 10 ملايين متر مربع، وبقدرة إنتاجية تبلغ 500 ميجاواط، وسعة تخزينية باستخدام البطاريات بمقدار 100 ميجاواط ساعة، مجسدًا التزامنا بتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040 والوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050". وأضاف معاليه: "إن الاستثمارات التي تقدر بحوالي 115 مليون ريال عُماني في هذا المشروع تعكس ثقة الشركاء والمستثمرين في البيئة الاستثمارية الوطنية، فيما يساهم المشروع في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يقارب 505 آلاف طن سنوياً، إضافة إلى رفع مساهمة الطاقة المتجددة بنسبة تصل إلى 4% من إجمالي إنتاج الكهرباء".

وأشار العوفي إلى أن توقيع هذه الاتفاقية يمثل إنجازًا جديدًا في مسيرة الطاقة المتجددة، من حيث أبعاده التقنية والاقتصادية، كما يحمل رسالة ملهمة مفادها أن سلطنة عُمان ماضية بثبات نحو مستقبل مستدام، يقوم على تنويع مصادر الطاقة، وتعزيز أمن الإمدادات، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي رائد في مجال الطاقة النظيفة.

من جهته، قال أحمد بن سالم العبري، الرئيس التنفيذي لنماء لشراء الطاقة والمياه: "نفخر في نماء لشراء الطاقة والمياه بالتعاون مع شركائنا في التحالف المحلي والدولي في مشروع عبري للطاقة الشمسية (المرحلة الثالثة). حيث لا يقتصر هذا المشروع على تأكيد التزام نماء لشراء الطاقة والمياه بالتحول نحو الطاقة المتجددة فحسب، بل يمثل نموذجًا عمليًا لرؤية سلطنة عمان في تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص لإحداث تحول نوعي في مجال الطاقة المتجددة ونظم التخزين، ويمثل جزءاً من الجهود الوطنية لتحقيق مستقبل اقتصادي واجتماعي مستدام. كما تولي نماء لشراء الطاقة والمياه اهتماماً كبيراً بالقيمة المحلية المضافة وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال برنامج القيمة المحلية المضافة وتخصيص نسبة من الأعمال المتعاقد عليها للمؤسسات المحلية لضمان نموها الاقتصادي وتوفير فرص عمل في السوق المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي".

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": "تفخر ’مصدر ‘ بقيادة الائتلاف الذي يعمل على تطوير مشروع محطة ’عبري-المرحلة الثالثة‘ للطاقة الشمسية ، والذي سيسهم في تحقيق أهداف رؤية عمان 2040 الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة والاقتصاد في سلطنة عُمان الشقيقة. وسيسهم هذا المشروع النوعي في تلبية احتياجات سلطنة عمان الحالية من الطاقة، وتوفير فرص عمل جديدة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب الاستجابة للطلب المتزايد على الطاقة في المستقبل. ونتطلع إلى تعزيز تعاوننا المثمر مع شركائنا وفي مقدمتهم شركة "نماء لشراء الطاقة والمياه" وحكومة سلطنة عُمان، من أجل تطوير هذا المشروع وتوفير طاقة مستدامة وموثوقة للشعب العُماني الشقيق".

يُعد مشروع محطة "عبري للطاقة الشمسية-المرحلة الثالثة" عنصراً أساسياً في إستراتيجية سلطنة عُمان لتنويع مصادر الطاقة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، حيث تستهدف رؤية عمان 2040 توليد 30% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030. وعند دخوله مرحلة التشغيل، سيوفر المشروع الكهرباء لنحو 33,000 منزل، مع الحد من انبعاث نحو 505,000 طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

وقال المهندس عبد الله بن راشد الصوافي، الرئيس التنفيذي لتحول الطاقة في نماء لشراء الطاقة والمياه: "تعد نماء لشراء الطاقة والمياه رائداَ وطنيا واقليميا في تطبيق مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث تم وضع إستراتيجيات العمل لضمان توفير السعة الانتاجية الكافية من الكهرباء لمجابهة الطلب المتزايد على الكهرباء في سلطنة عمان، وتمكنت الشركة خلال الـ15 سنة الماضية من التعاقد مع 26 محطة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه وجلب استثمارات أجنبية لا تقل عن 11 مليار دولار أمريكي وتسعى الشركة خلال الخمس سنوات القادمة على جلب استثمارات أجنبية تصل الى 5 مليارات دولار أمريكي. وسوف تحظى الطاقة المتجددة وتقنيات التخزين بنصيب الأسد من الاستثمارات الأجنبية حيث تعتزم الشركة إضافة سعات من الطاقة المتجددة تصل إلى 9 جيجاواط بحلول العام 2030 ما يمثل نسبة %60 من السعات المتعاقد عليها لضمان تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 بتحقيق %30 من الطاقة المنتجة لتكون من مصادر متجددة".

من جانبه قال غالب المعمري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أوكيو للطاقة البديلة: "يمثل توقيع اتفاق اليوم خطوة أولى نحو التزام أوكيو للطاقة البديلة بدعم جميع مشاريع الطاقة المتجددة التي ستطرحها شركة نماء لشراء الطاقة والمياه لإمداد الشبكة الوطنية بالكهرباء. ويرسخ هذا المشروع الرائد مكانة شركة أوكيو للطاقة البديلة كجهة وطنية رائدة في مجال الطاقة المتجددة، ويسهم في تعزيز أمن الطاقة ومضاعفة الأثر الاقتصادي لعملية التحول في قطاع الطاقة العماني".

من جهتها قالت الشيخة هند بهوان، رئيسة مجلس إدارة شركة شركاء الخضراء: "يسعدنا أن نكون جزءاً من هذا المشروع الرائد للطاقة الشمسية ونظم تخزين الطاقة بالبطاريات. ونتطلع إلى العمل مع شركائنا الكرام مصدر، وكوريا ميدلاند باور المحدودة، وأوكيو للطاقة البديلة، حيث تجمعنا رؤية واحدة وهدف مشترك لتطوير هذا المشروع البارز وفق أعلى المعايير. ومن شأن هذه المحطة أن تسهم في تعزيز جهود عُمان الرائدة في تحقيق التحول في مجال الطاقة، ودفع مسيرة التنمية البيئية والاقتصادية المستدامة بما يعود بالنفع على سلطنة عمان ومواطنيها".

وقال لي يونغ جو، الرئيس التنفيذي لشركة "كوريا ميدلاند باور المحدودة": "نفخر بالمشاركة في تطوير مشروع ’عبري-المرحلة الثالثة‘ للطاقة الشمسية وتخزين الطاقة، الذي يُعدّ من المشاريع الرائدة ويجسد التزام سلطنة عُمان بتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. وبفضل خبرتنا الواسعة في مجالي توليد الطاقة التقليدية والمتجددة منذ عام 2001، سنسخر قدراتنا في التطوير والتشغيل في كل من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا لضمان نجاح هذا المشروع، مع توفير أفضل المعارف والخبرات التقنية وتطبيق أعلى معايير الكفاءة التشغيلية. ونتطلع إلى التعاون مع شركائنا لتحقيق أهداف رؤية عمان 2040، والإسهام في مسيرة التنمية المستدامة في السلطنة".