انطلاق بطولة "الاتحاد كلاسيك" لهوكي الجليد في العين بمشاركة 32 فريقاً

العين في 22 سبتمبر / وام / انطلقت أمس، فعاليات النسخة الأولى من بطولة "الاتحاد كلاسيك" لهوكي الجليد، التي تقام برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وبمشاركة 450 رياضيا ورياضية، يمثلون 32 فريقاً، لفئات الناشئين، والسيدات، والرجال.

وأقيمت مراسم افتتاح البطولة، التي ينظمها نادي أبوظبي للألعاب الشتوية، بدعم مجلس أبوظبي الرياضي حتى يوم 27 الجاري، في "صالة هيلي"، للتزلج في منطقة العين، بحضور حمد الشرياني، المدير التنفيذي للنادي، وخلف سالم، مدير إدارة فعاليات الشركاء في مجلس أبوظبي الرياضي، وجمعة محمد الظاهري، الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات الشتوية.

وتصدر فريق" أكاديمية جلاكسي"، منافسات الناشئين تحت 15 سنة، وجاء ثانياً فريق "دبي ساند ستورمز"، وثالثاً فريق جلاكسي 2، بينما شهدت فئة الناشئين تحت 10 سنوات، فوز فريق جلاكسي بالمركز الأول، وجاء ثانياً فريق "دبي ساند ستورمز"، وثالثاً فريق " أكاديمية ستورمز" أبوظبي.

وأسفرت منافسات الرجال ضمن فئة الكبار، عن فوز فريق "ستورمز أبوظبي" على "ذيبز العين"، 5 – 1، بينما تفوق فريق "الظبي" على "غزلان دبي" 2 – صفر، ضمن فئة السيدات.