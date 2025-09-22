النمسا تدعو إلى إصلاح منظومة الأمم المتحدة

فيينا في 22 سبتمبر /وام/ أكدت بيآتا مينل رايزنجر، وزير خارجية النمسا، أهمية دور منظمة الأمم المتحدة في وقت تواجه فيه ضغوطاً شديدة، داعية إلى إصلاح المنظومة الأممية بما يضمن جاهزيتها لمتطلبات المستقبل.

وأكدت رايزنجر أن "التعاون والتضامن وحدهما كفيلان بتحقيق الأمن." جاء تصريح وزيرة خارجية النمسا على هامش مشاركتها في أعمال الأسبوع السنوي رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، تزامناً مع حلول الذكرى السبعين لانضمام النمسا إلى المنظمة الأممية. وثمنت الوزيرة ماينل رايزنجر الدور المحوري لمنظمة الأمم المتحدة، مشددة على "سيادة قوة القانون وليس حق الأقوى على المستوى الدولي"، وأوضحت أن هذه الرؤية تقف وراء ترشح النمسا لعضوية مجلس الأمن الدولي للفترة 2027-2028، وقالت "نريد أن نتحمل المسؤولية مجددًا ونساهم بفعالية في بناء الأمن."

