رئيس الدولة يعزي في وفاة والدة اللواء أحمد الريسي

أبوظبي في 22 سبتمبر/ وام/ قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” اليوم واجب العزاء في وفاة المغفور لها والدة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي.

وأعرب سموه خلال زيارته مجلس العزاء في أبوظبي عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أسرة الفقيدة وذويها..سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

رافق سموه خلال تقديم واجب العزاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة وعدد من كبار المسؤولين.