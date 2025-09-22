الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي يعقدون اجتماعهم الثلاثي السادس في نيويورك

نيويورك في 22 سبتمبر/ وام/ جددت منظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم الثلاثي السادس في نيويورك مواقفها من أبرز المستجدات العالمية وخاصة المتصلة بجهود السلام في القارة الأفريقية.

وأكدت المنظمات مواقفها المشتركة الداعمة للتعددية باعتبارها السبيل الأكثر فعالية لمواجهة تحديات اليوم. كما أدانت تزايد حالات عدم احترام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. وشددت على أهمية الالتزام بميثاق الأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة ومحمود علي يوسف، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي وأنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة بحضور عدد من كبار المسؤولين في أمانات المنظمات الثلاث.

وتبادل كبار المسؤولين في هذا الاجتماع بحث سبل تعزيز دعم جهود السلام في أفريقيا، بما في ذلك ضرورة إنهاء الحرب المدمرة في السودان من خلال تكثيف الدعم والتنسيق الجماعيين نحو حوار سياسي شامل يهدف إلى وقف فوري للأعمال العدائية وإيجاد حل مستدام للنزاع.

كما ناقشوا أيضا التدابير الرامية إلى تعزيز مكافحة الجماعات الإرهابية المسلحة، وتعزيز المصالحة والتنمية في منطقة الساحل.

وأكدوا دعمهم لخارطة طريق الأمم المتحدة لإحياء العملية السياسية في ليبيا، وجددوا التزامهم بمعالجة قضية الهجرة بما يتماشى مع المعايير الإنسانية الدولية ومعايير حقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال فرقة العمل الثلاثية المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة المعنية بوضع المهاجرين واللاجئين في ليبيا.

وأعربوا عن دعمهم لمبادرات السلام الدولية والإقليمية الجارية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما يتماشى مع البيان الصادر عن مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي خلال اجتماعه 1261 في 14 فبراير 2025، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2773 (2025).

وأكدوا دعمهم لبعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وحثوا على توفير تمويل مستدام لضمان تنفيذ البعثة لولايتها بفعالية.

كما تبادل كبار مسؤولي المنظمات الثلاث خلال الاجتماع، وجهات نظرهم حول المراجعات الجارية لعمليات السلام الرامية إلى معالجة التحديات الناشئة في أفريقيا وخارجها بكفاءة أكبر، ودعوا إلى مواصلة الجهود لدفع عجلة تفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2719 (2023) بشأن التمويل المتوقع لعمليات دعم السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي، وذلك على أساس كل حالة على حدة.

وأكدت المنظمات الثلاث في بيانها المشترك التزامها بتعميق التعاون الثلاثي كوسيلة للدفع بالحلول التي تقودها أفريقيا لتحديات السلام والأمن.

وشددت على التزامها الجماعي بتعزيز السلام الدائم وتسريع تحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا، بما يتماشى مع أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 وأجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة.

كما أكد المنظمات الثلاث مساعيها نحو تعميق الشراكة بين أفريقيا وأوروبا، بما يتماشى مع رؤيتها المشتركة لعام 2030، والقمة المقبلة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي المقرر عقدها في نوفمبر 2025 في لواندا، أنغولا، وأشادت في هذا الشأن بالقرار المعتمد من الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التعاون بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.

وشددت المنظمات الثلاث خلال بيانها المشترك، على أهمية تنفيذ التزام إشبيلية لفتح وتوسيع نطاق تمويل التنمية، وتحفيز الاستثمارات، ومعالجة تحديات ديون البلدان النامية. ودعت إلى إحراز مزيد من التقدم في معالجة مستويات الديون غير المستدامة، وإصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف ضمن مجموعة العشرين برئاسة جنوب أفريقيا.

وأعربت عن قلقها إزاء تفاقم الاضطرابات الناجمة عن تغير المناخ في جميع أنحاء العالم، والتي تؤثر بشكل غير متناسب على الفئات السكانية الأكثر ضعفًا، وحثت على تبني التزامات طموحة في مؤتمر الأطراف الثلاثين المقرر عقده في الفترة من 10 إلى 21 نوفمبر القادم في البرازيل.

ونوه البيان المشترك إلى الاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لاعتماد قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن، والتزامها بتسريع قيادة المرأة ومشاركتها الكاملة والمتساوية والهادفة في عمليات بناء السلام.

واختتمت لمنظمات الثلاث بيانها المشترك، بالإعلان عن عزمها معاودة الاجتماع مرة أخرى في عام 2026، على هامش الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

