‏ملتقى الشارقة الدولي للراوي منصة دولية لتكريم الرواة و الحكواتية حول العالم

الشارقة في 22 سبتمبر/وام/ أعرب معالي محمد المر معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم عن اعتزازه باختياره الشخصية الفخرية ‏لملتقى الشارقة الدولي للراوي بدورته الـ25 والذي شهد افتتاحه اليوم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وقال المر في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات إن الإنسان يشعربالفخرعندما يشاهد في دولة الإمارات مؤسسات ثقافية بهذا المستوى الراقي والحضاري المتطور مثل معهد الشارقة للتراث.

وأوضح أن التكريم عندما ‏يأتي من قامة وطنية كبيرة مثل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة فإنه يثلج قلب الإنسان.

ونوه إلى أن تكريمه من قبل معهد الشارقة للتراث مبعث سروره وقال :" فخور بهذا التكريم وسعيد بهذا النشاط الثقافي الذي عودتنا الشارقة على استضافته ورعايته"‏.

وتطرق إلى تجربته بمجال الكتابة الصحفية والقصصية وأدب الرحلات حيث صدر له كتاب " 22 يوما حول العالم " إلى جانب اهتمامه بفن التصوير حيث صدر له كتابان الأول عن زنجبار والثاني عن مدغشقررصد من خلالهما تنوع التضاريس و البيئة و الجغرافيا .

ونوه إلى أن إصداره القادم سيكون بعنوان " صيف لندن " علاوة على كتاب آخر في التصوير الفوتوغرافي وتمنى إنجازهما وعرضهما في النسخة المقبلة من معرض الشارقة الدولي للكتاب.

ويضم ملتقى الشارقة الدولي للرواي معرضا فنيا لمعالي محمد المر بعنوان "حول العالم، رحلات ومشاهدات محمد المّر" يستعرض من خلاله أبرز اللوحات الفنية من مختلف دول العالم التي تحمل مغامرات ومفاجآت".

من جانبه أكد سعادة الدكتور عبدالعزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث أن حضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة اليوم افتتاح فعاليات ملتقى الشارقة الدولي للراوي أضفى أهمية كبيرة على الحدث منوها إلى أن ال‏ملتقى منصة دولية لتكريم الرواة والحكواتية حول العالم .

وقال المسلم في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام) إن الملتقى الذي يحتفي هذا العام بيوبيله الفضي يشهد في هذه النسخة مشاركة واسعة من الشباب المهتمين بالذكاء الاصطناعي الذين جسدوا من خلاله الحكايات الشعبية في مواقف درامية أبهرت الحضور وعرضوا شخصية الرحالة ابن بطوطة بواسطة تقنية الهوليغرام إلى جانب مشاركة حكواتية ‏من ذوي الاحتياجات الخاصة وطلبة ومعلمين.

ولفت الى أن الملتقى سيشهد توقيع عدد من الاتفاقيات منها اتفاقية بين معهد الشارقة للتراث و ‏معهد الفن الشعبي في مصر واتفاقية أخرى مع المالديف لتدريب عدد من فرق عملها إلى جانب إطلاق 40 كتابا تم طباعتها بمناسبة انعقاد الملتقى.